Merecido homenaje a Teresita

Señor Director:



Qué bonita columna la de Martha Senn, el pasado viernes (23/6/2023). Mejor homenaje no pudo haberle hecho a Teresita Gómez, nuestra ejemplar pianista antioqueña.



Hace poco vi en YouTube las dos melodías que interpretó para el público que la acompañó en el Centro Cultural Biblioteca Diego Echavarría Misas, en Itagüí: Nocturno número 2, de Chopin, e Intermezzo lejano azul, de Luis A. Calvo.

Teresita es una alegría de mujer. Mi amigo don Óscar Domínguez Giraldo, escritor y periodista, también columnista de este diario, me ha hablado mucho de ella y me envió una foto suya, sentada dentro del mostrador y charlando a mandíbula batiente con su amigo Gustavo, administrador del Café Alaska, muy famoso en Manrique por su colección de música argentina. Teresita es muy animada, despierta, activa y dueña de una alegría contagiosa.



Muchas gracias, doña Martha, por compartir con nosotros tan lindo homenaje.



Ramiro Gómez C.

El poder ilegal en las regiones

Señor Director:



Veo con creciente preocupación que detrás de la ‘paz total’ del Gobierno, como lo han señalado algunos expertos, puede esconderse una estrategia para imponerse en las elecciones de octubre próximo. Dar espacio a los grupos armados ilegales para ejercer su poder en las regiones mientras se obliga al Ejército a permanecer de “brazos cruzados”, al tiempo que se invita a las milicias urbanas a hacer parte de las negociaciones, no puede verse como otra cosa que buscar la alianza de los grupos ilegales que ejercen un control regional, con el objetivo de forzar un resultado electoral.



Dado el fracaso de las reformas en el Congreso, los escándalos en que se ha visto involucrado el Presidente y el cada vez mayor poder de convocatoria que ha venido conquistando la oposición, el Gobierno puede optar por esta estrategia para impartir su ideología.



La propuesta del Gobierno de pagarles un sueldo a los miembros de grupos al margen de la ley para que “dejen de delinquir” se puede percibir como un intento para “normalizarlos” y ponerlos al servicio del Estado como medio para garantizar su gobernabilidad e imponer a la fuerza las reformas, que por antidemocráticas e inconstitucionales no pudieron ser tramitadas con éxito por las vías contempladas por la ley.



Juanita Casas Carvajal

Adiós, Rafael Ricardo

Señor Director:



La semana pasada recibimos con profundo dolor la muerte de Rafael Ricardo, músico, compositor, cantante y actor, y por encima de todo un gran extraordinario ser humano, siempre amando su música y su tierra vallenata.



Una de las canciones que lo inmortalizaron fue Señora, de Otto Serge, gran compositor y cantante.



Tuvimos la gran compañía, en nuestro colegio Santo Tomás de Aquino, de compartir su música, alegría y un ser humano maravilloso. Dábamos serenatas a nuestraa madres, novias y amigas en su día especial. Fueron muchos años de expresar nuestros sentimientos, todo con la voz incomparable de ese juglar vallenato.



Paz en su tumba, y lo llevaremos por siempre en nuestros corazones.



Jorge Trujillo Mejía

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co