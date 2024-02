Señor Director:



Se vienen presentando serias irregularidades y sospechas en el fútbol colombiano. Hay acusaciones de que apostadores estarían buscando amañar los partidos. Hay árbitros VAR sancionados, quejas de los jugadores porque los ponen a jugar casi que a destajo; hinchas furibundos por el rendimiento de sus equipos, que ya llegaron a quemar silletería, como sucedió en el Atanasio Girardot.

La dirigencia tiene que mirar con responsabilidad todo esto. Tienen que pensar en que hay millones de personas que van a los estadios, que creen en el juego limpio y se juegan todo por sus equipos, compran camisetas, boletas, consumen todo un comercio a su alrededor. Pero hasta la pasión tiene límites. Y el fútbol con graderías vacías se irá al traste. Tiene el Estado que actuar, pues de todos modos el fútbol es un componente de distensión que necesita la sociedad. También la justicia, si es necesario, pero es desde la dirigencia, sobre todo, que deben actuar por el bien del fútbol.



José Francisco Piñeres

Los verdaderos problemas



Señor Director:



Difícil el manejo del país. En el Gobierno del Cambio la atención se ha centrado en la elección de la fiscal general, competencia de la Corte, pero los verdaderos problemas de Colombia no resueltos, la inseguridad, la pobreza y el manejo de la economía son vistos como un imposible de solucionar. La realidad es que no se ven soluciones concretas dentro de la inmediatez requerida. La salida de la directora general de Presupuesto y la de Jorge Iván González, como director de Planeación Nacional, a mi juicio es el peor desacierto del presidente Petro en su Gobierno, cuando tales servidores públicos estaban cumpliendo su tarea de manera acertada, plasmar en la realidad el Plan de Desarrollo, hoy sin rumbo. Y con el agravante de querer ejecutar el presupuesto con un nuevo decreto, por sobre lo ordenado en la ley anual de presupuesto. Colombia a la deriva.



Luis Manuel Rivas Parra

Lucirnos en la COP16

Señor Director:



La designación de Cali como sede de la cumbre de la biodiversidad COP16 es uno de los mayores logros del Ejecutivo, de las comunidades y del futuro del planeta. Con esta distinción Colombia adquiere un compromiso ineludible que debemos potenciar, preparar y ejecutar con la mayor responsabilidad, calidad y trascendencia. Nuestra zona Pacífica se hizo merecedora de este reconocimiento por su envidiable diversidad medioambiental, cultural y étnica.



Dada la importancia, proyección e influencia de este acontecimiento mundial, debemos lucirnos y desde ya iniciar la divulgación, concientización y documentación de las propuestas y alternativas que nos quedan para tratar de salvar la especie humana. Es necesario que en los colegios, universidades y demás ambientes sociales se promuevan convocatorias, jornadas de motivación, concursos, seminarios, talleres, publicaciones y otros espacios pedagógicos que motiven y apersonen a todos los colombianos para presentar las mejores propuestas que conduzcan al mejor acuerdo que han de cumplir los diferentes gobiernos porque no hay un marco de procedimientos claro.



Gerardo Dussán D.

