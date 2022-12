Señor Director:



Hace unos años, con la finalidad de mejorar la movilidad y reducir la contaminación del aire, se implantó en Bogotá la política del pico y placa. Como ya había pasado en otras latitudes, en el mediano plazo la mayoría de los propietarios de un solo carro acabaron comprando otro para poderse movilizar todos los días. Prácticamente se volvió a la situación anterior al pico y placa, con la diferencia de que todos los días algún vehículo quedaba inmovilizado en un garaje, pagando impuesto de rodamiento.

La gente se acostumbró a tener uno con placa par y el otro con placa impar. Ahora, sin ninguna explicación técnica y sin socialización, se alista un nuevo pico y placa en el que los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán restricción los días pares y los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 los días impares. Con esta medida casi la mitad de quienes hoy pueden sacar uno de sus dos carros cada día se verán perjudicados y tendrán que dejarlos guardados en el garaje, sin que exista transporte público suficiente que además sea capaz de absorber esta nueva demanda. ¿Será que habrá que comprar un tercer carro?



Diego López Arango

Controversia por las vías 4G y 5G

Es bueno que se trate el tema porque hace unas décadas el comercio internacional era diferente al actual. Cuando por algún motivo se bloqueaba el intercambio comercial, en los puertos se acumulaban mercancías colombianas que salían y extranjeras que entraban. Ahora cuando esto ocurre, la mayoría son extranjeras esperando la entrada.



Pero lo más grave es que en las importadas están productos agrícolas que antes producíamos aquí, como cereales, que como consecuencia de los TLC, ahora, importamos. Pero también el manejo de los puertos era por colombianos. Ahora son firmas internacionales las que lo hacen. En tanto, muchos de nuestros compatriotas han pasado del desempleo a aceptar ofertas de las mafias al margen de la ley.



En una nota anterior propusimos que las autopistas fueran pensadas, igual para el servicio de los campesinos, estudiantes y deportistas. Pero no, parece que son trazadas principalmente para el servicio de las tractomulas.



Es evidente que brindan servicio, como anota el Mintransporte, pero no se debe aplazar el avance de las vías terciarias, que son para beneficio de la economía campesina y para las cuales este gobierno proyecta 33.100 kilómetros con costo de 1,5 billones. Con esto sigue cumpliendo sus propósitos de equidad socioeconómica.



Fidel Vanegas Cantor

Celebraciones grotescas

El título de Argentina como campeón mundial del fútbol en Catar, desde lo deportivo y futbolístico no ofrece ninguna duda. Sin embargo, nada justifica el comportamiento de algunos de sus jugadores, quienes a la hora de celebrar olvidaron los buenos modales. Se vieron actos desagradables que atentaron contra el juego limpio.



Si la Fifa no impone sanciones, estará dando patente de corso para que en el futuro los actos grotescos hagan parte del espectáculo.



Mario Patino Morris

