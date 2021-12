La elección en Chile

Señor Director:



EL TIEMPO de 21-12-2021 se refiere editorialmente a la elección del izquierdista Gabriel Boric, el domingo anterior en Chile, con un 55,8 % de los votos; lo cual es un resultado amplio frente a su opositor, el ultraderechista Antonio Kast.

A las inquietudes sobre los próximos cambios en el país austral, el presidente electo respondió con la prudencia que debe caracterizar la transición, sobre todo en cuanto a política fiscal: “Los gastos permanentes tienen que ser con ingresos permanentes”. Las inquietudes de momento son sobre quién será el ministro de Hacienda, duda que pronto despejará el nuevo mandatario. De todos modos, reinó la calma y esperamos que perdure para nuestros hermanos chilenos.



Para los colombianos, la inquietud es sobre el próximo proceso electoral, que podría darse en condiciones similares a las de Chile, incluso con los mismos resultados. Por eso, tanto para los chilenos como para los colombianos el deseo ferviente es que si se dan cambios, sean para mejorar la situación socioeconómica por el bienestar de sus pueblos.



Fidel Vanegas Cantor

La ley de seguridad ciudadana

Señor Director:



Definitivamente, la polarización que enfrenta el país no tiene límites. La nueva ley de seguridad ciudadana, orientada a controlar el hurto, el homicidio y otros delitos comunes, ha generado un enfrentamiento entre las diferentes corrientes políticas.



La oposición considera que la ley afecta el derecho a la protesta ciudadana, lo cual no es cierto. Otra cosa es evitar que las marchas terminen destruyendo las ciudades y generando muertes. ¿Acaso no han sido suficientes las muestras de vandalismo de los últimos meses para entender que es necesario poner orden a este caos? Se entiende y respeta la disparidad de criterios de las partes, pero hay asuntos que no generan duda respecto a la necesidad de establecer normas estrictas para controlarlos.



Mario Patiño Morris

Los trancones en Bogotá

Señor Director:



Fuimos catalogados como la octava ciudad más congestionada del mundo en materia de tránsito. Esto debía prender las alarmas de las autoridades del Distrito, pero no parece ser así. No se ven planes de acción que alivien el caos y permitan a los conductores encarar la movilidad en las estrechas y deterioradas vías. La alcaldesa anunció la incorporación de 150 agentes civiles para apoyar y complementar a la Policía de tránsito. Sin embargo, a estos agentes se los ve como cazainfractores y no como la “nueva cara” sobre una movilidad segura y ágil. ¿Dónde están los expertos para que sugieran su ubicación como complemento de los semáforos inteligentes?



Álvaro Sandoval Gómez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co