La presencia plena del Estado

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Un requisito indispensable’ (24-9-2023). Sí, un requisito indispensable para aclimatar la paz, para defender a la población civil, para que imperen el orden público es la presencia de las Fuerzas del Estado. Estas son nuestras instituciones militares, pero también la justicia, la educación, la salud, las ayudas sociales, buenas vías, empleo. Es decir, la presencia del Estado a la que tenemos derecho todos los ciudadanos. Con ella, los violentos se van quedando sin respaldo.

Es necesario buscar caminos de paz. Es absurdo y demencial seguirnos matando. Pero esta se logra precisamente cuando hay un Estado pleno, cuando los violentos se sienten rechazados, cuando la juventud encuentra oportunidades y esperanzas. Hoy hay millones de jóvenes que necesitan horizontes, que los puede ofrecer una institucionalidad fuerte. Todos estos son requisitos urgentes.



Dagoberto Castaño Paredes

Una idea inconveniente

Señor Director:



En forma afortunada la mayoría de comentaristas, informes en general y en encuestas, han enumerado los inconvenientes a la idea del presidente Gustavo Petro sobre el pago del servicio de transporte a través de la factura del consumo mensual de energía eléctrica. La verdad es que si la Policía y mucho menos la vigilancia del servicio de TransMilenio han podido evitar las acciones de los colados, mucho menos lo podrán hacer con la cantidad de personas que lo utilizarán en forma gratuita, muchos para delinquir. De progresar esta idea en Bogotá y en otras ciudades del país, este servicio masivo del transporte empeoraría debido a que los beneficiados serían los miles de personas acostumbradas a colarse. La idea del Presidente no es posible, además, por ser una carga económica mensual que aumentaría los gastos de las familias y personas que tienen inmuebles.



El problema de los colados se solucionaría con un refuerzo sistemático de los principios básicos de la educación ciudadana y la actuación oportuna de las autoridades.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Nipah: es mejor prevenir

Señor Director:



Toda Iberoamérica ha de estar muy alerta acerca del nuevo brote de virus Nipah (Niv) que se puede transferir de animal a humano. Es mucho más letal y de consecuencias contagiosas que el covid -19 y su cepa ómicron. De hecho, algunos casos de infección por virus Nipah pueden ser asintomáticos o leves, la mayoría de los infectados experimentan dos síndromes clínicos principales: la encefalitis aguda y una afección predominantemente respiratoria, ambos con alta mortalidad. Cuando se presentaron los primeros brotes en octubre de 2019 del covid-19, en Wuhan (China), hubo una desatención a dicho alteración, al creer que el virus no llegaría a Iberoamérica, debido a la distancia. En el caso del virus Nipah, ya es hora de estar alerta. En el caso colombiano, hay muchos viajes de turismo y de vínculos espirituales a la India y aunque el país de las maravillas quede supuestamente tan lejos de Colombia, más vale comenzar medidas de bioseguridad en aeropuertos, carreteras y puertos.



Fernando Cortés Quintero

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co