Capacitar a biciusuarios

Bogotá está entre las diez ciudades con mayor uso de la bicicleta en el mundo. Tiene aproximadamente 500 km de ciclovías y se hacen más de 1’200.000 viajes al día. Se sueña con fortalecer su infraestructura y se incentiva en los niños su uso, se les habla de sostenibilidad ambiental, de la mecánica, e incluso hay un colegio de la bicicleta.

Sin embargo, algunos padres llevan los niños al colegio en la barra de la bicicleta e incluso en el manubrio, sin ningún tipo de seguridad, algunas veces en contravía. Es fácil encontrar ciclistas en la autopista Norte en contravía, para quienes no existen semáforos. Y ni para qué hablar de los domiciliarios, que no atienden normas ni ley. Hay que aclarar que no son todos los usuarios.



Sería oportuno que sumado a todo este despliegue se dé como punto número uno la educación sobre normas de tránsito y capacitación en el manejo y disposición de este saludable medio de transporte, que en lo corrido del año lleva alrededor de 25 fallecidos. Hasta los años 70 se tenía que usar permiso o licencia para el uso de la bicicleta. ¿No podríamos volver a esas medidas para fortalecer la convivencia?



Carlos Alfonso Vargas

Una bomba de tiempo

Es preocupante el silencio del Gobierno ante los diarios atropellos que se están cometiendo contra la propiedad privada. El ministro de Defensa dijo que quien invadiera un predio tenía 48 horas para desalojarlo y dio órdenes a las autoridades para proceder contra los infractores. Pues, ni lo uno ni lo otro. No se han ido los invasores, y las autoridades no han actuado en defensa de los intereses de los ciudadanos afectados.



¿Qué espera el Gobierno para hacer cumplir la ley? ¿Otro enfrentamiento entre colombianos? Es una bomba de tiempo. Estamos cerca de un conflicto civil que podría terminar en una desgracia. Es obvio que si el Estado no lo defiende, el ciudadano termine haciéndolo. ¡Qué mal!



Mario Patiño Morris

Universidad Nacional, 155 años de labores

Deseo destacar que la Universidad Nacional de Colombia celebró 155 años de labores académicas. Fue fundada en el gobierno de Santos Acosta, el 22 de septiembre de 1867, y actualmente se desempeña como su rectora la científica Dolly Montoya Castaño.



Con sedes en varias ciudades del país, es la universidad pública más importante y representativa de Colombia por su tradición, prestigio, calidad y selectividad.



Han sido miles los profesionales, en diferentes disciplinas, que se han graduado, que hacen honor a esta alma mater a lo largo y ancho del país e incluso en el exterior.



Hoy en día se puede afirmar que la mayoría de familias colombianas tienen uno o varios profesionales egresados de la U. N. Esta es una fecha muy importante.



Jorge Giraldo Acevedo

