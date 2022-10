¿Y el cuidado de los menores?

Señor Director:



‘Son niños con ganas de jugar, pintar, bailar, reír, y sobre todo con ganas de vivir’. Ese era el mensaje de una de las pancartas de las tantas marchas que se han presentado como protesta por la violencia contra los menores en el país. Resulta muy triste que como sociedad no podamos proteger a nuestros niños, brindarles seguridad para su crianza y desarrollo y darnos cuenta de que las víctimas siguen aumentando de manera alarmante. Según cifras de Medicina Legal, en los primeros ocho meses del 2022 se cometieron 426 homicidios de niños, niñas y adolescentes, siendo Cali la primera en la lista, seguida por Bogotá y Quibdó.



Estamos en deuda con los niños y jóvenes de nuestro país y tenemos el deber social de cuidarlos, de velar por su buen desarrollo; que no nos permitamos acostumbrarnos a las malas noticias día a día, donde ellos están involucrados de alguna manera. El cuidado de los menores es responsabilidad de todos.

Sandra Nayibe Granada Méndez

Esperanzas en la frontera



Señor Director:



El 26 de septiembre de este año se realizó en acto de reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que se convirtió en motivo de esperanza luego de 7 años de cierre. Pero a la fecha, el panorama sigue siendo similar. Esto debido a que el flujo vehicular es escaso, las personas siguen transitando a pie y muchas prefieren pasar por los cruces ilegales, ya que son más fáciles, por cuestiones de papeles y otros asuntos vinculados. Somos conscientes de que esto es un paso a paso y que hasta ahora están en diálogo entre las partes con el objetivo de analizar los diferentes temas fronterizos, como la seguridad, la salud y economía, para llegar a una conclusión definitiva que, esperamos, sea beneficiosa para nosotros como ciudadanos. Pero que no se den largas a esta situación, pues tanto colombianos como venezolanos estamos en espera a una respuesta clara a las decisiones del Estado.

Valentina Carreño Cuervo

Volver al campo



Señor Director:



Felicitaciones por su edición dominical, muy agradable, especialmente las dos secciones, especial Antioquia y Eje Cafetero. Los colombianos nos debemos sentir orgullosos de estas dos regiones del país que demuestran cómo es vivir bien con trabajo y buscando cómo mejorar nuestro futuro. Ojalá las otras regiones hagan algo similar y muestren sus progresos. Los gobiernos de turno ayudarían a mejorar la economía nacional dando mucho apoyo a todos los programas de progreso. Nuestros departamentos podrían incrementar la producción agrícola, que es una de las más grandes y diversas de nuestro territorio porque sus suelos son de buena calidad y productividad. Esto haría de Colombia una potencia mundial en agricultura, y con ella nuestra gente se beneficia. Mano de trabajo hay, pues en las ciudades hay muchas personas que no tienen trabajo y esta es una buena fuente si se quiere vivir mejor. Aunque, desafortunadamente, muchos piensan que trabajar el campo es decadencia. No saben lo bien que se vive allí, rodeado de gente buena y amable y donde se puede gozar de los paisajes sin sufrir el estrés que produce vivir con tanto ruido de los carros, buses, etc.

Alfonso Solano Blanco

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co