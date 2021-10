Cambio en el enfoque antidrogas

Señor Director:



En referencia a su editorial ‘Retornando al cauce’ (24-10-2021), varias cosas parecen importantes y claras después de la visita del secretario de Estado de EE. UU., señor Blinken. Una de ellas, fundamental: el cambio de enfoque en la lucha y el reconocimiento de que ellos deben controlar el consumo. Con esto, claro, se puede trabajar mejor. Cuando hay demanda hay oferta. La cuestión es con dinero, pero también con voluntad, con ciencia, médicamente y, sobre todo, con sentido humano. Hay que buscar a los narcotraficantes y castigarlos por este delito que mata y corrompe, y así mismo rescatar a los que han caído en el vicio. Y algo más interesante aún, cuidar a los menores y a la juventud. Eso es clave para ir diezmando el negocio.



Carmen Rosa Novoa

Recuperar el Magdalena

Señor Director:



Nuestro río Magdalena y el estado en que se encuentra nos debería doler a todos. Solo recordemos que en su recorrido de 1.528 km por 11 departamentos vive el 80 % de los colombianos, y así mismo por estos territorios se produce el 85 % del PIB. Debemos preocuparnos por cuidarlo restringiendo todas las actividades que lo contaminan, siguiendo el ejemplo de otros países, como en EE. UU. con el Hudson, o el Támesis, en Inglaterra, o el Sena, en Francia, donde la ciudadanía se propuso cuidarlos y en cuestión de meses vio resultados positivos, sin grandes inversiones. Con el aporte de todos podemos revitalizar el Magdalena, para luego sentir ese orgullo y emoción de ver un río limpio y productivo. Todos debemos y podemos aportar.



Julio César Patiño Díaz

La captura de ‘Otoniel’

Señor Director:



Felicitaciones a nuestra eficiente, abnegada y sacrificada Fuerza Pública por la captura de alias Otoniel, el delincuente más buscado en Colombia. Ojalá nuestra justicia no lo vaya a soltar por leguleyadas procedimentales en la operación de captura, por no considerarlo peligroso para la sociedad, o por la priorización de los derechos humanos de los victimarios, no de sus víctimas. Lo que verdaderamente garantiza una merecida y ejemplarizante condena en prisión es la extradición solicitada por EE. UU. Desafortunadamente, la falta de justicia en Colombia nutre la pandémica criminalidad, delincuencia y corrupción que azota al país y carcome nuestra sociedad.



Luis Iván Perdomo Cerquera

La crisis climática

Señor Director:



Los cambios del calentamiento global nos afectan a todos. Aunque algunos piensen que la que se da frente al tema solo es una “charla barata”, la realidad es que los problemas causados por la mano del hombre ya nos están pasando factura. La deforestación, contaminación y el consumismo nos tienen al borde del precipicio. Los gobiernos y, en general, cada persona deben implementar diferentes y rigurosas medidas para el cuidado de los recursos naturales.



Recordemos que no solo se debería pensar en dejarles a las nuevas generaciones un futuro económico supuestamente estable, sino una cultura y un lugar donde el hábitat natural y los ecosistemas son igual o más importante que lo material.



Alejandra Milena Peña Ibáñez

