Priorizar la niñez marginada

Como acertadamente lo denuncia EL TIEMPO (21-6-2023), el Programa de Alimentación Escolar pasa por una crisis de recursos, por lo cual más de 800.000 niños podrían quedarse sin alimentos, con las graves consecuencias en su salud y crecimiento, sin mencionar que esto es una vulneración de sus derechos fundamentales.

Los niños son la esperanza de Colombia y es urgente que las entidades responsables, empezando por el Ministerio de Educación, tomen cartas en el asunto. El problema es especialmente crítico en departamentos como La Guajira, Chocó y Cauca, secularmente olvidados por el Estado. Y lo que hace más triste la situación es que esas mismas regiones sufren el azote de la violencia y el desplazamiento.



No es excusa el alto costo de los artículos de la canasta familiar, por cuanto los departamentos más afectados deben ser absoluta prioridad en la asignación de recursos. Los niños marginados también hacen parte del país.



Campo Elías Ardila Cardozo

Leyendo la sección ‘Hace 100 años’, en este diario, esta semana se evoca la noticia sobre la permisividad del alcohol medicinal para médicos en puertos americanos.



Irónicamente, en Colombia se acaba de hundir en el Congreso la iniciativa que propone la regulación del cannabis para uso adulto, que, al contrario de como muchos congresistas la vendieron, no es una convocatoria al consumo de marihuana en espacios públicos, ni muchísimo menos un incentivo a que lo hagan niños y jóvenes.



En algunos estados de EE. UU. y países como Uruguay es legal de manera controlada. La idea es acabar con las mafias y dejar de sumar presos y muertos a esta guerra sin sentido. En Colombia se cultiva la flor del cannabis, se exporta, pero sobre todo se utiliza en medicina y estética. ¿Entonces? El alcohol y el tabaco matan más que la misma hierba.



Helena Manrique Romero

‘El brindis del bohemio’

Este mes se está cumpliendo el centenario de quien fue un gran periodista, escritor, declamador y presentador de TV, el poeta Rodrigo Correa Palacio, nacido un 14 de junio de 1923, en la población antioqueña de Sonsón.



La voz de Rodrigo Correa Palacio resuena a las 12 de la noche de todos los 31 de diciembre, cuando las emisoras transmiten el poema El brindis del bohemio, del mexicano Guillermo Aguirre y Fierro, para despedir el año viejo.



Debemos congratular el recuerdo de este gran hijo de Antioquia, porque contribuyó a la difusión de los auténticos valores paisas y el enriquecimiento de su literatura, pues también grabó decenas de discos y escribió las obras Carriel y ruana y Arrieros somos, entre otras.



José Portaccio Fontalvo

