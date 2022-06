Un capítulo doloroso

Señor Director:



Siguen las narraciones impresionantes de las víctimas del secuestro ante la JEP. Qué capítulo más horrendo y doloroso. El reconocimiento de los horrores por parte de los dirigentes de las Farc estremece, pero es muy importante. La degradación de la guerra es eso, la pérdida de control, de humanidad, de valores, de respeto por el otro, por sus vidas, por sus bienes y sus libertades. Fueron largos años, muchos vejámenes.

No sé qué siga. Debe haber un castigo. Es fundamental que se sepa dónde están centenares de desaparecidos. Sus familias necesitan esa verdad. Conozco personas que padecieron esa horrible etapa de noches y días infinitos, una situación que se les volvió el peor calvario y les cambió la vida para siempre. Al menos, por Dios, esa verdad es urgente. En todo caso, todo esto tiene que servir para crear conciencia de lo que ha vivido esta sociedad por largos años, que no se puede repetir. Pero sobre todo de cuán valiosa es la paz, que tiene que aclimatarse cada día.



Dagoberto Castaño Paredes

Ejemplo de resiliencia

Señor Director:



EL TIEMPO (23-6-2022) destaca el increíble paradigma de lucha, resiliencia y búsqueda de la excelencia de Jimena Leguizamón, estrella de la natación.



Nació con grandes limitaciones por displasia de cadera y neumonía, debiendo someterse a varias cirugías y terapias. En cualquier otro caso esto impediría la práctica deportiva, pero su fuerza de voluntad y su alma de campeona la impulsaron para, desde los cinco años, entrar al semillero de deportistas de Compensar. Su éxito ha sido extraordinario, demostrado en los Juegos Suramericanos con cinco medallas. Su meta es clasificar a los Olímpicos de París 2024.



Esta es la mejor motivación para nuestra juventud. Cuando las metas son ambiciosas y la disciplina es inquebrantable, se pueden vencer los obstáculos y dejar huella de talento, actitud y superación.



Campo Elías Ardila Cardozo

Justicia ambiental y economía

Señor Director:



La economía de Colombia no se debe desestabilizar. Superdelicado que vayan a poner en calzas prietas a Ecopetrol, Terpel y otras empresas vinculadas con el carbón. Al país no se le puede causar un caos de esa magnitud. En Colombia la crisis ambiental está situada es “en la reducción de la biodiversidad, deforestación, degradación del suelo, déficit de agua, destrucción de manglares, desastres naturales frecuentes y problemas de contaminación”. La justicia ambiental es bienvenida, pero hay que impartirla paulatinamente. Los procesos de sustitución de energías no se deben radicalizar, porque la economía sufrirá graves traumatismos que dañan actividades interconectadas.



Rogelio Vallejo Obando

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co