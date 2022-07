Educar sobre nutrición

Señor Director:



Hablar de comida sana es mejor que tratar cualquier clase de alimento procesado como si fuese un veneno. Desde hace algunos años hemos escuchado el interés de una asociación -Red PaPaz, si no estoy mal- de eliminar de la dieta de los niños las comidas procesadas. Lo difícil de resolver en estos casos es que no existen alternativas de reemplazo a corto plazo e ignoran que cuando el hambre ataca se sacia, por lo general (siempre y cuando guste), con lo que esté a la mano, sin importar la fórmula que se utilizó para la elaboración y conservación del producto.

Se trata, entre otras cuestiones, de un tema que tiene tantos argumentos a favor como en contra, y más cuando se sabe que hay otros alimentos -como los callejeros- saturados de grasas, de azúcares o carbohidratos que resultan siendo mucho más dañinos para la salud que aquellos que se pretende prohibir. Es más fácil concientizar y educar a nuestros niños (y adultos) sobre dieta y nutrición que intentar cambiar, o afectar, la colosal industria de alimentos.



Wadid Arana D.

La raíz de la crisis democrática

Señor Director:



La crisis estructural de legitimidad del Congreso es paralela a la crisis de nuestra democracia, que es socavada por las redes organizadas que manipulan el Estado en detrimento del bien común. Preocupa el discurso triunfalista de la coalición política mayoritaria, cohesionada más por un liderazgo clientelar que por la misión de expresar la voz de todos los sectores, incluyendo al cincuenta por ciento del electorado que votó contra Petro.



Un programa de gobierno que pretende cambios sociales trascendentales no puede sustentarse en un Congreso desconectado de la realidad; que reemplaza la deliberación con rechiflas, ocultando el mercado privado de cupos indicativos que ha movido sumas superiores a una reforma tributaria, repartida entre los parlamentarios. Entre tanto, están más representados en el Congreso Hugo Boss, Armani y Carolina Herrera que los sectores sociales, en un decadente espectáculo de egos, histrionismo y ataques personales que nos impidieron el cuestionamiento equilibrado y sensato al gobierno saliente.



Carlos H. Quintero B.

Otras vías de recaudo

Señor Director:



Es condición sine qua non que para que un país funcione debe contar con los recursos necesarios, pero a la hora de obtenerlos siempre se perjudica a la clase media.



Aquí planteo otras fuentes de recursos, pues, como decía Mockus, todos deben poner:



– Como es vox populi que la corrupción roba a los colombianos $ 50 billones/año (Portafolio, 25 de agosto de 2018), debe establecerse un mecanismo proactivo, no reactivo, para evitar ese desangre del erario.



– Reducir el tamaño del Congreso.



– Eximir del impuesto al patrimonio solo a las empresas que realmente generen empleo, no a las de papel; existen personas naturales que dejan sus patrimonios en cabeza de una sociedad para eludir el pago del citado impuesto.



– Abolir regímenes especiales de pensiones. Nadie con dos pensiones.



José Antonio Cortés

