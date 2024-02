Señor Director:



Aunque el Gobierno decidió designar a Cali como la sede de la Cumbre de la Biodiversidad COP16 de la ONU, la respuesta del alcalde de Bogotá, la otra ciudad finalista, es un buen ejemplo de solidaridad y apoyo en momentos en el que el país reinan la polarización, la discordia y los resentimientos.

La celebración de la Cumbre COP16 generará beneficios económicos a la capital del Valle, y es una gran oportunidad para que la Sultana se recupere de los serios problemas que le dejó la administración anterior.



El conciliador mensaje del alcalde Galán nos muestra que Colombia unida podrá superar las graves dificultades que hoy enfrenta.



Mario Patiño Morris

Libros en portugués

Señor Director:



Se aproxima la Filbo, con Brasil como invitado especial. Ojalá que BibloRed adquiera muchas obras en portugués, como cuando Portugal fue el homenajeado y pudimos leer a Camões, Pessoa, Saramago y otros. Esperamos leer a C. Lispector, F. Young y M. Rezende en su lengua materna y que el Distrito comprenda que para impulsar el multilingüismo en Bogotá debería tener también al menos el 20 % de su colección bibliográfica en otras lenguas. Así mismo, que sus 30 bibliotecas deben ser epicentro de lectura in situ de periódicos, revistas y libros físicos donde reinen el silencio, la disciplina y el orden, y no solo un lugar para consultar el internet, llevar a pasear a las mascotas, sentarse a platicar ruidosamente o acostarse a dormir en las hamacas instaladas en las salas de lectura, como en la biblioteca Virgilio Barco. La lectura es la sabia y nos genera sabiduría.



Mayo Monroy

Colombia, orgullo nacional

Señor Director:



El país inauguró su parque solar más grande, ubicado en El Paso, Cesar, por el cual los habitantes del departamento celebran junto con el gobierno actual.



El parque solar de La Loma cuenta con más de 400.000 paneles solares, con los que se podrá suministrar energía a más de 600.000 personas. Lógicamente aumentará la producción de energía natural y así mismo se podrá evitar alrededor de 198.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.



Es un avance muy importante. El Gobierno Nacional hizo una inversión superior a los 126 millones de dólares.



Los colombianos nos sentimos orgullosos de que el país tenga su primer parque solar y podemos decir que el departamento del Cesar hace parte de la evolución ecológica de Colombia y manda la parada sobre hacia dónde debemos apuntar. Para finalizar, es de esperar que siga el crecimiento socioeconómico y ecológico de esta nación.



Alan David Beltrán Duarte

