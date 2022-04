Nuestro papel sobre la Tierra

Señor Director:



Este diario (22-4-2022) nos trae varios artículos recordatorios de la celebración del Día de la Tierra: hace 50 años crecieron las alarmas frente a la crisis ambiental, que se manifestó en cambios en la conciencia y la conducta humana respecto a la continuidad de la vida en el planeta. Lo más importante es que muchas voces comentaron sobre el peligro de una agricultura basada en sustancias que envenenan el suelo y las aguas.



Y yo diría en maquinarias que dañan los suelos.

Todo esto llevó a que el papa Francisco sacara la encíclica Laudato Si', que habla de la ecología integral, que implica que todos los seres humanos tenemos diversos papeles, responsabilidades y contribuciones de manera complementaria e interrelacionada.



Colombia tiene más de 1.500 parques y reservas con más de 50 millones de hectáreas, pero están invadidas por la ganadería extensiva y las economías ilícitas de cultivos y minerías. En los extramuros de la patria se olvidó por completo el fomento de las explotaciones agropecuarias que hace unas décadas nos situaron como un país con soberanía alimentaria.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Motociclistas sin Dios ni ley

Señor Director:



Por mi calle circulan a diario cientos y cientos de motocicletas siempre en plena competencia, que es la causa de los frecuentes accidentes.



Algunas son silenciosas, pero la mayoría hace un tremendo ruido. Pregunto si en la revisión técnico-mecánica reglamentaria habrá un control para exigir un máximo de decibeles en plena aceleración.



El ruido afecta el sistema nervioso y el sentido de la audición, tanto del piloto como de quienes tenemos que soportarlo, lo cual se convierte en un problema de salud pública.



Otro asunto es si conocen los reglamentos de tránsito: adelantan por la derecha, por la izquierda o en zigzag, suben a los andenes, a la zona verde; y lo más grave, no respetan los semáforos. En fin, como decía mi madre: sin Dios ni ley.



Campo Elías Lizarazo Sánchez

Sospechosas pinchadas

Señor Director:



En días pasados nos dirigimos con mi familia a disfrutar, como muchos colombianos, de unos días de descanso en Melgar. Saliendo de Bogotá y con paso obligatorio por Soacha, nos indicó un vehículo que estábamos pinchados. Casualmente, frente a un improvisado montallantas en una casa sobre la autopista Sur. Procedimos a solicitar ayuda para no dañar la camioneta, recién salida del concesionario. Cuál no sería la sorpresa de la familia cuando el operario del montallantas le informa a mi esposo que la llanta tenía 7 pinchazos y que requería poner igual número de parches, a razón de 60.000 cada parche. Al revisar las demás llantas, resultó que la llanta trasera también estaba pinchada y requería 6 parches. Total, reunimos el efectivo que teníamos y pagamos 800.000 pesos a estos personajes que, según nos cuentan amigos a quienes les ha sucedido, viven de este oscuro negocio. Si es una práctica habitual, ¿dónde están las autoridades para proteger al ciudadano?



Martha Jeannette Oyuela Guerra

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co