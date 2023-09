Un atentado infame

Señor Director:



Está bien que el Presidente insista en buscar la paz. Pero desafortunadamente vemos que los grupos armados, como las disidencias de las Farc, quieren seguir sembrando de cadáveres el camino del diálogo. El carro bomba, este miércoles, en el municipio de Timba, Cauca, es infame, criminal, brutal, inhumano y todos los adjetivos negativos que se quieran agregar. Allí murieron dos personas, entre ellos una profesora, un ser que jamás hace daño a la sociedad. Al contrario, educa, es decir, cultiva personas para la vida, para que sean seres buenos. Pero eso no les importa a los violentos, que solo quieren hacerse sentir, sembrar terror y defender, seguramente, el negocio del narcotráfico.

Es ahí cuando el Estado debe actuar sin vacilar con sus fuerzas del orden, porque es su deber defender a los ciudadanos. No puede ser que los terroristas impongan sus normas y sus condiciones. Y que la gente se siga sintiendo indefensa.



Pedro Samuel Hernández

Revaluar el día sin carro

Señor Director:



El próximo alcalde debería revaluar la conveniencia del día sin carro y moto en Bogotá, pues se tornó en un día festivo con escasa productividad económica que perjudica al comercio, la industria y las libertades ciudadanas, y en muy poco favorece la descontaminación general. Se convirtió en un estímulo sí para el uso de la bici, pero también en un capricho que premia la anarquía con que los ciclistas usualmente se conducen por la ciudad, sin acatar norma alguna de tránsito ni respeto por los demás.



Además, hay otras formas de contaminación que afectan a Bogotá: la sonora, con el perifoneo sin límite o los artistas callejeros con poderosos pickups; la visual, con carteles sobre andenes y pintarrajos en cualquier pared; el smog de los carros y camiones repotenciados con más de 30 años de uso, chimeneas fijas por doquier; las basuras, pues Bogotá se convirtió en una escombrera a cielo abierto.



La Alcaldía debería mostrarnos sus logros descontaminantes en estos cuatro años en todos estos aspectos y los ciudadanos volveríamos a votar para reafirmar o cambiar las estrategias.



Mayo Monroy

Sobre la reserva Van der Hammen

Señor Director:



Es increíble que las discusiones sobre la reserva Van der Hammen se centren en el paso de una autopista. ¡Existen miles de ejemplos en el mundo -obras de infraestructura muy bien ejecutadas y que respetan la naturaleza- sobre cómo hacerlo!



Además, el principal problema ambiental no es si la vía debe atravesarla o no, sino el costo social y de contaminación del embotellamiento, que es inconmensurable.



Andrés Trujillo Mosquera

