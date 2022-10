Retorno en condiciones dignas

Señor Director:



Este diario finaliza su editorial (22-10-2022) expresando: “En todo caso, el escenario ideal es que regresen a sus comunidades”. Pero a mí me nace la pregunta: ¿por qué salieron de sus territorios, de sus comunidades? ¿Fueron desplazados por la violencia? ¿No tenían condiciones dignas para vivir? ¿Buscando una mejor vida?

Ahora bien, no dejo de angustiarme cuando recuerdo las condiciones en que vivían en el parque Nacional. O imagino en las que viven, hacinados y enfermos, hoy en La Rioja. Definitivamente, salir de sus territorios, llegar a un lugar extraño, desarraigados, sin trabajo, excluidos, señalados, son suficientes causas para vivir traumatizados, emocionalmente impactados y con una salud mental en deterioro.



Por lo pronto, solo quiero remitirme a la entrevista con EL TIEMPO, este sábado, de José Achotegui, titulada ‘El síndrome de Ulises: Cuando migrar es toda una odisea’, en la que él se refiere a la importancia que tiene el sistema sanitario en la salud de la población migrante.



Considero que nos debemos ocupar no solo de ‘devolver’ a los indígenas a sus comunidades y territorios, sino que lo debido es asegurarnos de que ellos van a contar con condiciones dignas de vida cuando retornen. Esa es nuestra responsabilidad como colombianos.



Jaime Rodríguez Azuero

Pancoger en vez de coca

EL TIEMPO de 21-10-22 se refiere al incremento de los narcocultivos a la cifra récord de 204.000 hectáreas en 2021, después de haber tenido tendencia a la baja en 2018, 2019 y 2020. El informe de Simci dice que de los 1.122 municipios del país, en 181 hay cultivos de coca. La producción de cocaína, en toneladas métricas, fue de 1.228 en 2020 y de 1.400 en 2021, principalmente en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.



Minjusticia, Néstor Osuna, dice que se debe ofrecer “una economía segura, pacífica y próspera a los cultivadores. Alternativa que les permita vivir mejor”. Yo diría que en suelo, aún suelto, por la coca arrancada, se deben sembrar el pancoger. Lo primero que vamos a lograr es bajar la cifra de 200 niños que están muriendo por hambre en Colombia. ¡Qué vergüenza!



Fidel Vanegas Cantor

Ennietecer

Con lenguaje coloquial quiero agregar algo a la genial columna de Óscar Domínguez (18-10-2022), ‘Abuelo retrechero’. Comenzaré diciendo que tuve esposo pero no hijos; lógicamente, no tengo nietos, pero sí sobrinos, seres humanos extraordinarios que me dieron sobrinos-nietos: únicos, cada uno diferente e irrepetible, sensacionales. Si tiene nietos o sobrinos nietos lejanos, y obviamente, los cercanos, literalmente cómprelos, llévelos a comer helado, pizza, leche malteada... Ahora, como dice el columnista, ni a él, ni a Bill Gates, ni a los abuelos de los hijos de mis sobrinos o de mis primos ni a mí se nos van a alterar las finanzas. Eso sí, recomiendo economizar la plata del mercado semanal, está por las nubes. Finalmente, sugiero conseguir una almohada grande para soliviar los ‘tramacazos’, mordiscos y cosquillas. Todo es su culpa, usted se lo buscó.



Marcela Álvarez Botero

Bogotá

