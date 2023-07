Señor Director:



En mis 22 años como funcionario del Ministerio de Cultura y director de la Quinta de Bolívar, la Casa del Florero y el Museo Nacional de Colombia nunca encontré un periodista cultural que se acercara a nuestras instituciones y a los temas de nuestro quehacer con tanto interés, sensibilidad, calidez, cariño y curiosidad como Olga Lucía Martínez.

Nos hará muchísima falta el “¡¡mi vida!!” de Olguita, siempre que contestaba, y más ahora que el periodismo cultural ha quedado atrapado en un sinfín de publirreportajes, lugares comunes y contenidos sin profundidad.



Daniel Castro Benítez

El grado 12

Señor Director:



Sí al grado 12 para la educación media, pero siempre y cuando sea para fortalecer las competencias de los estudiantes, porque en el afán de inducirlos a la educación superior se cae en la trampa de enviarlos con más cantidad de información preuniversitaria, pero sin la calidad en sus habilidades básicas que exige el contexto.



Por eso habría que hacer un replanteamiento de la intensidad horaria del currículo para dar prelación a aquello en lo que se están rajando los bachilleres del país. Las pruebas Pisa indican que estamos por debajo del promedio mundial, y los resultados del Icfes reafirman que hay un rezago en materias como matemáticas y lectura y escritura. Y ni se diga lo que la coyuntura nos muestra de la ética, salimos mal librados. Esta semana una profesora fue víctima de la agresión física de una de sus estudiantes.



Martha Cecilia Andrade Calderón

Imágenes de contraste

Señor Director:



En una de estas tardes calurosas de la bella Medellín, caminaba por el centro de la ciudad cuando, a mediana distancia, surgieron imponentes las monumentales esculturas de la plaza Botero. Atraído por su envolvente magia, desvío mis pasos hacia allá. Dos imágenes, en sus antípodas, conservo de esa incursión. La primera, la cantidad de muchachas ofreciendo sus “servicios sexuales”, mezcladas con indigentes y turistas extranjeros. Un contraste bastante impactante. La segunda, la apreciación, en toda su belleza, de la condición humana excelsamente expresada en las esculturas de Botero. ¡Maravillosas!



Jorge Arturo Echeverri Vargas

¿La guerra se está acabando?

Señor Director:



El Presidente dice que “la guerra se está acabando”, que ya no matan tantos policías.



No se puede medir la seguridad por el número de policías que maten, sino por lo que ocurre también con la población civil en el campo y las ciudades, donde diariamente atracan y matan por un reloj o una bicicleta. Observando las noticias de los últimos días vemos que, solo en Jamundí, hubo 3 atentados; un ataque en Argelia a la Fuerza Pública, atentados en el Putumayo, dos empresarios asesinados al salir de Corferias, entre otros muchos. Este año van 54 masacres, 180 muertes –80 de miembros de la Fuerza Pública–, 420 heridos y 35 líderes asesinados.



Ojalá finalmente llegue la ‘paz total’, pero que no pequen por optimistas adelantando triunfos inexistentes.



Julio César Patiño Díaz

Bogotá

