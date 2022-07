En nombre de los colombianos

Señor Director:



El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, en agradecimiento a todos los colombianos y extranjeros que han utilizado los servicios de las empresas que lidera, ha tenido ese gran gesto de construir un hospital inmenso en la ciudad de Bogotá para el tratamiento de muchas patologías, sobre todo para quienes padecen de cáncer.

Pienso que es un empresario que realmente quiere el beneficio de todos los seres humanos que sufren y que muchas veces, por la demora en las autorizaciones que deben expedir las empresas promotoras de salud, pierden la vida debido al tiempo de evolución de las enfermedades. Si así pensaran todos los empresarios de país, nuestra Colombia estaría mucho mejor. En mi nombre, como médico, en el de mi familia y en el de muchos colombianos, le hacemos un reconocimiento y un agradecimiento muy especial, anhelando que sus negocios e iniciativas sigan creciendo para beneficio del país. Muchas bendiciones por su generosidad.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

El cambio empieza por el respeto

Señor Director:



Qué falta de respeto a la investidura presidencial la que se presentó en el recinto del Congreso. El presidente Duque fue silbado por algunos senadores durante el discurso de posesión de los nuevos cuerpos legislativos.



Si este es el abrebocas del nuevo Senado, más algunas otras rarezas que aparecieron, nada bueno podemos esperar de él. No es posible que las malas maneras que se vieron durante la campaña presidencial se perpetúen en el manejo de la política colombiana.



Si se habla de un cambio, empecemos por respetar a nuestro contradictor.



Mario Patiño Morris

Nuevo rumbo de la educación

Señor Director:



Ya son varios los artículos publicados que aluden al problema relacionado con el alto costo que tienen para el país la repitencia y la deserción escolar. Se resaltan las cifras, se analizan, pero, a mi entender, no se plantean las soluciones de fondo; en ese sentido, debe abrirse un debate sobre la necesidad de devolverle los recursos arrebatados con motivo de la reforma de los artículos 356 y 357 de la Constitución; ya es hora de que se abra un debate sobre el tema y el Ministerio de Educación plantee cómo construir más y mejores colegios, dotados con lo que requieren los niños, niñas y adolescentes del siglo XXI, pues si queremos que les guste la escuela, hay que buscar cuál es la escuela que más se adecua a ellos. Como lo expresó el escritor Saramago: “Por cada escuela que se construya, se cerrará una cárcel”. Por último, no menos importante, resaltar la labor del maestro y no denigrarla, porque ello no contribuye al mejoramiento de la calidad.



Profesor Henry Sarabia Angarita

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co