Voces contra los violentos

Señor Director:



La violencia en Colombia, emanada de diferentes actores, todos detrás del negocio del narcotráfico, la minería ilegal, en fin, de muchos negocios ilícitos, sigue cobrando intensidad. Además, ha estado dirigida contra los que les estorban, personas buenas, llenas de coraje, que aman a su país y quieren defender y orientar a la gente, como son los líderes sociales, a los que el Estrado debe proteger.

Sí, hay mucha violencia en diversas zonas de nuestro país. Pero hay voces valientes y eso es esperanzador. Conmueve y alienta ver a los casanareños en la calle, de blanco, para rechazar a los violentos, para repudiar los atentados. La voz del pueblo puede ser más poderosa que la voz de los fusiles de los enemigos de la gente. Esa es la actitud, ese es el ejemplo. Ojalá se copie en las regiones donde actúan los grupos al margen de la ley, sean elenos, disidencias o bandas criminales. Y ojalá tenga eco en las capitales. Tenemos todos que acompañar y respaldar de alguna manera a los compatriotas que están entre fuegos cruzados, no permitamos que tengan que abandonar sus tierras. Arauca, y varias otras zonas, como Cauca o Norte de Santander, necesitan más presencia integral del Estado. Y necesitan de todos nosotros. Hay que levantar la voz contra los violentos desde el sitio donde nos encontremos, ojalá al unísono.



Ángel María Aguilar

El plan de choque para tapar huecos

Señor Director:



Si dicen que por la maleta se conoce al pasajero, yo diría también que por las vías se conoce a los alcaldes. Acertado y muy benéfico el plan de choque para tapar huecos en Bogotá, que ojalá la alcaldesa extendiera para acabar al menos tantos cráteres que aún quedan en las principales avenidas y arterias, e igualmente, para evitar la alta accidentalidad y muchas tragedias y muertes que causan.



Ojalá también se llegara a destinar el total del cobro por parqueo en las calles y de los impuestos de vehículos y de la gasolina, para instituir el mantenimiento preventivo y correctivo permanente de las vías, evitando así que vuelvan a caer en total estado de abandono y deterioro. El buen mantenimiento y la actualización de la infraestructura vial no deben subestimarse ni considerarse función secundaria. Generan empleo, emprendimiento, dinamismo comercial y empresarial, riqueza y bienestar colectivo.



Luis Iván Perdomo Cerquera

La financiación de las campañas

Señor Director:



¿Por qué nuestra clase dirigente, política, los gremios, la academia, la Iglesia, los cacaos, los colombianos todos no propendemos a cortar de raíz el flagelo de la corrupción? Desde siempre sabemos que mientras el Gobierno no sea el que financie las campañas presidenciales, los corruptos harán la mejor inversión económica para sacar réditos.



De qué sirve crecer a niveles de doble dígito si los dineros tienen definido a dónde van a parar. Da rabia escuchar que hay candidatos que ofrecen que van a rebajar los sueldos de los congresistas, como si esto fuera creíble. Si no actuamos como pensamos, terminamos pensando como actuamos. Qué vergüenza de país.



Gabriel Remolina Ordóñez

