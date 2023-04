Lo primero es la lucha contra la droga

Señor Director:



Sin duda fue importante la reunión de los presidentes Biden, de Estados Unidos, y Gustavo Petro, de Colombia. Los temas tratados, aunque previsibles, son muy importantes, en especial el del narcotráfico, que es la raíz de muchos de nuestros males. Estados Unidos, que es país consumidor, es nuestro gran socio en esta lucha sobre la que seguramente se hablaría de la necesidad de reducir, con urgencia, las hectáreas cultivadas con coca. Y para esto tendrá el Gobierno que cambiar de enfoque.

Es que al parecer estamos llegando a 300.000, lo que hace unos pocos años no imaginamos que nos pudiera ocurrir. Eso significa más producción de cocaína, más poder de los grupos armados, más violencia, etc. La sustitución y la erradicación tienen que avanzar. Y, desde luego, más fuerzas del Estado persiguiendo a las bandas criminales, a los carteles, sus tentáculos y laboratorios. Hoy, la tecnología ayuda. Hay drones. Y, claro, hay que proteger al campesino que quiere pasarse a otros productos. Esta lucha es fundamental, pues de lo contrario la anhelada paz total se verá muy lejana.



José Francisco Piñeres

Prioridades

Señor Director:



El primer mandatario de los colombianos pareciera estar interesado en convertirse en un líder regional. Sin embargo, en su propósito, unas han sido de cal y otras de arena. Mientras por un lado respalda al Gobierno venezolano intercediendo ante EE. UU. para que le levante las sanciones, y lidera una cumbre que busca un acuerdo entre la oposición y el gobierno bolivariano, al mismo tiempo mantiene enfrentamientos nada convenientes con los gobiernos de Perú, El Salvador y Guatemala. Pueda ser que su avanzada internacional no afecte lo prioritario, que es su gestión como presidente de Colombia. En varios temas el país enfrenta serias inquietudes relacionadas con el cambio propuesto por el nuevo Gobierno. Son temas claves y sensibles para el futuro de la nación, que exigen el máximo de atención y compromiso del jefe de Estado. Primero lo primero.



Mario Patiño Morris

Tipos de inteligencia

Señor Director:



Cada vez toma más fuerza todo lo relacionado con la llamada inteligencia artificial (IA), con el firme propósito de hacerla superior a la nuestra. Como miembros representativos de la especie animal (de la cual surgen erradas decisiones para mal nuestro), los humanos fuimos dotados de inteligencias que, de a poco, cada estudioso y pensador fue asignándole un nombre: inteligencia emocional (IE), inteligencia cognitiva (IC), inteligencia prospectiva (IP) y otras tantas que en diversos libros se mencionan. Pero ¿qué busca el hombre con la IA? Que seamos más prácticos, ágiles y precisos. O para que nos apoyemos en ella para resolver acertijos e indecisiones, basados en esta clase de tecnología sobrenatural (por lo que significa). O, por qué no, como una forma de evitar, que en una elección presidencial, por ejemplo, el dominio de la decisión se base más en la inteligencia superficial (IS) que en la asertiva, como en estas últimas nos ha sucedido.



Wadid Arana D.

