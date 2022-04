Otra víctima de la inseguridad

Señor Director:



Otro joven valioso, profesional, perdió la vida en Bogotá en estos días a manos de unos delincuentes que se llevaron su bicicleta. Qué dolor y qué absurdo. Sea por un celular, una bici, un dinero, se están perdiendo vidas. Hace poco mataron a un menor de 15 años. Ninguna de estas víctimas opuso resistencia. ¿De dónde tanta violencia, tanto desprecio por la vida? Las armas blancas y de fuego están prohibidas. Se necesita más policía en la calle, capacitados, bien pagos, muchos de ellos en motos haciendo rondas, muchas requisas y que sean constantes. Nadie va a un trabajo honesto armado. En todo caso, que no se sigan presentando tan tristes hechos que enlutan y causan miedo. Y que haya justicia, por favor.



Carmen Rosa Novoa

¡Volvemos a la Feria!

Señor Director:



Se inauguró la Feria del Libro en Corferias. Quienes hemos asistido año tras año nos sentimos complacidos de asistir a ella, después de dos años, pues por causa de la pandemia se celebró desde el ámbito virtual en 2020 y 2021. Es un espacio en que presentan conferencias a cargo de autores de gran reconocimiento internacional. Los niños de colegios oficiales tienen la oportunidad de ir con sus maestros a recorrer los diferentes pabellones y recrearse con representaciones en vivo de los cuentos infantiles, como los del escritor Rafael Pombo. Los universitarios, igual, van en búsqueda de libros especializados en sus carreras; las familias aprovechan para ir a los múltiples estands y tienen la oportunidad de comprar libros en oferta. Con la feria de este año 2022, sería la edición número 34, y con un invitado muy especial: Corea. Yo, que asisto desde 1992, hago la invitación para aprovechar este gran evento cultural.



César Augusto Ramírez M.

Para que no les pase

Señor Director:



Este 21 de abril recibí una llamada al teléfono fijo de mi casa. Una voz de mujer llorando decía: “Mamita, ayúdame, estoy muy mal” y otras frases conmovedoras. Quedé muy asustada porque la voz era aguda y pensé que era mi hija. Un hombre decía: “Su hija ha tenido un accidente, ha arrollado a un hombre, está en problemas”. Me pasaron a un supuesto policía del CAI que dijo: “Ya se van a llevar el carro y su hija está en problemas. Queremos ayudarle. Esto puede causarle entre 5 y hasta 8 años de cárcel. Ponga atención a lo que debe hacer”. En medio de mi angustia alcancé a pensar en una trampa y pregunté varias veces: “¿Cómo se llama mi hija?”. Me embolataban y nunca lo dijeron. Hasta le pregunté a la mujer que lloraba: “¿Cómo se llama usted?”. Como no dijeron el nombre, colgué. Por supuesto, llamé a mi hija y estaba bien.



Es una treta, y muchas personas han caído. ¡Cuídense, por favor!



Amparo Ángel

