Sobre la jornada crucial

Señor Director:



Su editorial (22-10-2023) es la descripción de una condición estructural arraigada en la vida republicana del país. La tolerancia hacia la corrupción se acepta como parte de la norma y se espera de los funcionarios públicos. El clientelismo político, donde los políticos intercambian favores y recursos por apoyo electoral, se conecta con el control de los grupos armados, que aprovechan la debilidad de las instituciones encargadas de mantener el orden.

Lo anterior en el contexto de la falta de controles efectivos, de supervisión adecuada y de una rendición de cuentas sólida, que permiten que la corrupción prospere; de la falta de una educación ética en la que se inculcan valores de honestidad, integridad y responsabilidad desde temprana edad, y de sanciones efectivas e impunidad. Esto no se ajusta a una semana de elecciones.



Emili Quintero Castillo

Educación en la primera infancia

Señor Director:



Me llamó mucho la atención el artículo publicado este sábado relacionado con la propuesta del neurocientífico Stanislas Dehaene, en el sentido de que el aprendizaje debe ser un proceso activo y que “cada día cuenta en el aprendizaje de los niños en la primera infancia”. Las recomendaciones dadas por el científico no deben echarse en saco roto, pues cada día más y más autores insisten en la importancia del aprendizaje en la primera infancia y la necesidad de que esos aprendizajes se sigan reforzando a lo largo de los demás ciclos escolares. Los cuatro pilares planteados por Stanislas coinciden con los planteamientos que hacen diferentes autores, que tienen que ver con que los niños desarrollen habilidades fundamentales como el aprender a poner atención, a participar activamente, consolidar los conocimientos y, por supuesto, que aprendan a aceptar la corrección de los errores por el maestro de una manera positiva y alegre, cuestiones que deben también ser asimiladas por el maestro y la familia. Ojalá que estos planteamientos sean tenidos en cuenta por los mandatarios y se pueda contar en los colegios públicos con los tres grados de preescolar.



Profesor Henry Sarabia Angarita

La crisis migratoria en Canarias

Señor Director:



Canarias vive un fuerte aumento de la presión migratoria, cerca de un 40 % en el último año, y ante la actual situación política y climática en el Sahel la previsión es que esto sea solo el preludio de situaciones más complejas de manejar. La situación mundial con las guerras de Israel-Hamás y Ucrania-Rusia y la amnistía-investidura en España están llevando a que no se tenga en cuenta. El reparto entre comunidades autónomas de menores sin referentes familiares en España fue un paso en la línea correcta, pero el cupo de 700 niños y adolescentes ha quedado ya obsoleto.



Solamente Canarias tiene bajo su tutela alrededor de 3.000 menores, como contó el presidente comunitario. La bola sigue creciendo, y por esta vía llegará pronto el momento en que la situación en Canarias resulte inmanejable. No podrá escudarse entonces el Gobierno en que nadie había dado la voz de alerta.



Pedro García

Sant Feliu de Guíxols (Girona, España)

