Empañan la imagen indígena

No todos nuestros compatriotas que pertenecen a una comunidad indígena son violentos, pero muchos han dado muestras de una agresividad desmedida. Recordemos el linchamiento, por parte de un grupo de emberás que residen en Bogotá, de un veterano conductor de camión de basura, quien accidentalmente atropelló a una madre y su hija en inmediaciones de Funza.

Ahora vemos el ataque hace unos días en el centro de la ciudad, donde se puede apreciar a los indígenas apaleando y apedreando a policías y gestores de convivencia; además, destruyendo ventanas y cajeros. Y no contentos con eso, también retuvieron civiles en el edificio Avianca.



No se entiende cómo este grupo de personas que han sido acogidas durante muchos meses por Bogotá vienen a traer más violencia inmisericorde a la capital. Las autoridades deben ponerle remedio a esta grave situación que empaña el prestigio de pacifistas de estos pueblos ancestrales.



Luis León Galeano Garavito

Salud mental desde la escuela

Leyendo el editorial del domingo pasado sobre la importancia de priorizar la salud mental, creo que es pertinente, hoy, cuando se está discutiendo mucho sobre las brechas educativas, mirar dicho problema desde la escuela. En las instituciones educativas vemos a diario ese 44,7 % de niños con indicios de algún problema mental y a esos 6 de cada 10 adolescentes con ideas suicidas. Por eso es fundamental que desde el Ministerio de Educación, por un lado, se exija mayor articulación entre las entidades que les compete abordar la problemática y, por otro, se permitan los espacios para que el maestro pueda dedicarle más tiempo al alumno a desarrollar sus pasiones e identificar fortalezas y talentos. De tal forma, niños y jóvenes pueden crecer con plenitud al lado de su familia. Pero para que esto se pueda dar se requieren más equipos de apoyo y la posibilidad de una formación más personalizada.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Acabar con la extorsión

Hay hoy en el país miles de personas padeciendo el temerario delito de la extorsión por culpa de unos delincuentes que han optado por hacerles la vida un infierno a sus víctimas. Un mal que cada día toma más fuerza, mientras del lado del Gobierno no se escucha una voz de rechazo, una estrategia o un plan que conduzca a erradicar este problema de raíz. Esto no se logra con ungüento chino; para ello se requieren mano dura y castigos severos. Estos delincuentes deben ser tratados con medidas severas que sean efectivas para persuadir a tanto hampón de seguir en esta actividad. Medidas que, por supuesto, incluyen a algunos miembros del Inpec, por complicidad comprobada.



Darío Yépez P.

