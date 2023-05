Pensión, cada vez más lejos

Señor Director:



A medida que a los colombianos nos han ido incrementando las semanas de cotización y la edad de jubilación, el sistema pensional en Colombia ha ido perdiendo el verdadero objetivo para el cual se diseñó. Al inicio, con 1.040 semanas o 20 años de trabajo continuos, eran suficientes y justos para que un trabajador tuviese la posibilidad de optar por ese beneficio a una buena edad. Hoy estamos en algo más de 1.300 semanas y 25 años activos para después recibir no el 100 %, como pareciera lógico, sino entre un 75 y un 85 % del salario ahorrado. En menos de 50 años ya le han incrementado 5 años más, bajo una excusa insidiosa: nuestra perspectiva de vida se ha incrementado (¿o la han acomodado?).

Sin embargo, lo que no mencionan por conveniencia es que a la par con esta razón controversial, también se han incrementado la informalidad y la inestabilidad laboral. Todo indica, entonces, que dentro de unos 30 años la jubilación va a ser para unos pocos privilegiados, o a servir más bien como seguro alimentario, de salud o funerario, menos para lo que fue creada.



Wadid Arana D.

Oportunidades por crisis de la coca

Señor Director:



Interesante artículo de Juliana Mejía Peláez en EL TIEMPO (18/5/2023). La política del actual gobierno es no atacar a los pequeños cultivadores de coca, sino a los grandes traficantes, lo que parece un éxito por los grandes decomisos, pero además por un resultado no previsto: el exceso de oferta que, según la columnista, ha bajado los precios de la coca. Se habla de que en el Cauca, por ejemplo, han migrado a cultivos de café. También en el Guaviare, en Vichada y el Tolima, donde ha tenido éxito el cacao como sustituto, no solo de coca sino de otros cultivos menos rentables.



En otras páginas de este diario (7/3/2023) se cita a Edison Romero, quien creó la firma Del Campo RP en San José de Guaviare para comercializar el cacao producido por su familia, con una fórmula que aprendió de su abuelita. En Mariquita, don Justiniano Salazar y sus hijos han fomentado el cacao no solo para el Tolima, sino que han invitado a cultivadores de otras partes del país para orientar técnicamente el cultivo.



Por otro lado, para superar una época de guerra entre esmeralderos en Boyacá, la solución fue el cultivo del cacao... Además, también figuran como sustitutos el caucho, frutales amazónicos y las huertas orgánicas multipropósito que se promueven desde la economía solidaria.



Fidel Vanegas Cantor

Revisión de avionetas

Señor Director:



El drama de los niños del accidente aéreo en la selva tiene conmovido al país y debe servir, además, para que de una vez por todas se emprenda una campaña seria que revise el funcionamiento y estado actual de cientos de pequeñas aeronaves que prestan servicios en las regiones apartadas, pues constantemente causan graves accidentes y la muerte de personas. Todo parece indicar que en aquellos lejanos parajes no existen controles sobre su funcionamiento y estado mecánico. Ya es hora de prohibir la navegación de anticuados aviones y reemplazarlos por modelos recientes. Nada de segunda mano.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

