Retos para el nuevo Presidente

Señor Director:



Al margen de los discursos de plaza, hay que responder a los formidables retos que plantea su editorial de este domingo 22. ¿Cómo se van a enfrentar las presiones inflacionarias y la devaluación en un contexto de recesión mundial? ¿Qué política se va aplicar para contener la hegemonía de las bandas criminales en las regiones? ¿La contratación pública va ser objeto del escrutinio público en tiempo real? ¿La gestión de la salud estará bajo una rectoría que garantice el empleo digno a los profesionales de la salud, y la atención óptima a los ciudadanos?

Porque son preocupantes las soluciones proselitistas que acuden al asistencialismo, a la política de empleo dependiente del gasto público y de la intervención en las decisiones del banco central; a la eliminación súbita de la producción minera y al incremento impositivo que espanta la inversión. En un contexto de alto endeudamiento, gasto público y de altos niveles de pobreza ¿cómo se va a integrar una economía con la capacidad de producir bienes y servicios, sin recurrir a un sistema financiero que genere dinero a su conveniencia? Hay una franja de la población a la que hay que explicarle con modelos coherentes.



Carlos H. Quintero B.

Un grande del periodismo

Señor Director:



Felicito a MIL por su caricatura en este diario, en memoria de Mauricio Gómez Escobar (14-5-2022). Me pareció muy buena, rinde homenaje a este grande de las artes plásticas, escritor, abogado y periodista. Mauricio Gómez, nacido en Bogotá en 1949 en el seno de la familia del político Conservador Álvaro Gómez Hurtado -asesinado en 1995- y de Margarita Escobar, nieto del expresidente Laureano Gómez, fue director y periodista de El Siglo (El Nuevo Siglo), vinculado al Noticiero 24 Horas junto a Margarita Rosa de Francisco, tras la creación de la programadora (1977-2000); también a CM&, de Yamid Amat y, por último, a Noticias Caracol. Sus grandes informes y reportajes en este noticiero han brillado y llegado a millones de televidentes. Fue ganador de un premio CPB en 2017 por su prolífica carrera. Un merecido homenaje a un grande del periodismo que nos acaba de dejar.



Édgar Alberto Sánchez Moreno

La Bogotá de hoy

Señor Director:



La sección ‘Hace 50 años’ (20-5-2022) reseña la nota ‘¡No se venga a vivir a Bogotá, por favor!’. La nota no ha perdido vigencia y parece que, en la época, tuvo pocos lectores o si los tuvo, seguramente pensaron que se trataba de una posición egoísta del periódico. Bogotá está cada vez peor: no hay vías por dónde transitar, la movilización en automóvil particular requiere cumplir requisitos casi cabalísticos; el tráfico es una locura, las bicicletas y las motos se adueñaron de vías, andenes y parques; gran parte del espacio público está invadido o arrendado a ventas callejeras; el trasporte en bus es reservado para los más arriesgados; usar un celular en la calle es exponerse a un asalto, la inseguridad es total. La tranquila y próspera ciudad de la década de 1960 no queda sino en el recuerdo de los mayores. En el ambiente flota el amargo sabor de la falta de planeación y la pobre gestión de los gobiernos centrales que a lo largo de los años pecaron por no fomentar otros polos de desarrollo.



Santiago Montejo Rozo

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co