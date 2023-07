Evitar las tragedias

Señor Director:



La tragedia en la vía al Llano, en Quetame, Cundinamarca es muy grave. Y muy triste. Ya van 26 muertos, 26 vidas valiosas. Dios reciba a quienes perdieron la vida en esa noche fatal del martes pasado. Y que al menos sirva este drama para despertar más conciencia.

Se debe construir siempre donde los técnicos señalen, tiene que regir un POT en los municipios, en torno a la protección de las cuencas, que se aplique en la ruralidad; no al “capricho”, como dice su editorial ‘Lecciones de la tragedia’ (20-7-2023). Es urgente crear una conciencia ecológica, de respeto a la naturaleza, a sus fuentes de agua. Porque algo está fallando, ya que, según dice el comentario, entre 2019 y 2022 los deslizamientos y las avalanchas se cobraron la vida de 361 personas y más de 25.000 familias resultaron afectadas. Se necesita un monitoreo amplio de expertos para evitar tanto dolor.



Carmen Rosa Novoa

Medalla Pascasio Martínez

Señor Director:



Colombia se hunde dentro de un fango debido en gran medida a la campante corrupción en todos los niveles de la sociedad. Ante la cercanía del aniversario de la batalla de Boyacá es necesario rescatar como símbolo nacional contra la corrupción al humilde niño Pascasio Martínez. La historia refiere cómo luego de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, él encontró escondido debajo del puente al temible general Barreiro, con quien luchó y a quien con tan solo 11 años y junto con otro soldado sometieron. Viéndose perdido, Barreiro ofreció al valiente niño unas monedas de brillante oro que bien hubiesen podido sacar al menor y a su familia de la pobreza, a cambio de no revelar su paradero al general Bolívar. Pascasio, con gran entereza, rechazó la tentadora oferta y lo condujo atado ante el glorioso ejército nacional. Es por ello que existe en Colombia la no muy recordada medalla anticorrupción Pedro Pascasio Martínez. Esta distinción exalta los valores éticos anticorrupción y honra la memoria de este pequeño gran prócer.



Eduardo Escobar Borrero

Colas para subsidios

Señor Director:



Indignación, humillación y rabia producen las recientes imágenes relacionadas con la entrega de subsidios a las familias más vulnerables, en distintas regiones pero sobre todo en la costa Atlántica, en donde los beneficiarios hacen colas desde la madrugada frente al Banco Agrario para reclamar el dinero. Desorden total. La tecnología, que debería facilitar la entrega, no hace parte del juego, y beneficiarios que no viven en la capital deben desplazarse desde sus municipios. El valor por recibir lo destinan al transporte y la alimentación, mientras hacen la cola.



Las declaraciones de la directora de Prosperidad Social al preguntársele sobre el tema es justificar lo injustificable. Evitemos esta bomba de tiempo.



Gabriel Remolina

