Cuentas claras en salud

Acierta el editorial de EL TIEMPO (21-1-2023), ‘Cifras y cuentas claras’, sobre la necesidad de que en el debate del proyecto de ley sobre la reforma a la salud primen el rigor, la sensatez y la plena información. No estaría bien impulsar una reforma de tanta trascendencia para la vida y el bienestar de todos los colombianos sin socializar su contenido con todos los sectores involucrados, empezando por los médicos, profesionales y trabajadores de la salud encargados de poner en práctica la reforma que se apruebe e, igualmente, con las organizaciones representativas de los pacientes, principal objetivo y razón de ser de cualquier sistema de salud.

Preocupa que con el desarrollo tecnológico que hoy existe no tengamos un sistema de información robusto, único, oficial, de conocimiento público y, sobre todo, confiable en lo relacionado con cifras estratégicas, que permitan cuentas transparentes y decisiones debidamente informadas. No deberíamos continuar, como en un supermercado, con datos para todos los gustos, de manera que cada analista tome el que más se acomode a su comentario. El principal talante progresista y democrático es el diálogo social y la concertación, a lo que respetuosamente invitamos.



Herman Redondo Gómez, M. D.

Dólares buenos y dólares malos

Señor Director:



La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, nos informa desde Davos que ha decidido no conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo en Colombia, y el presidente Petro ratifica esta decisión. Simultáneamente, el mandatario anuncia que se ha reunido con representantes de países árabes que manifiestan su interés en invertir en proyectos en Colombia y que estas inversiones pueden ser, en particular, en el sector del turismo. Así que, para salvar al mundo del cambio climático, al cual nuestro país solo aporta un mínimo de gases de invernadero, Colombia va a dejar de recibir millones de dólares por la reducción en el futuro de sus exportaciones petroleras, pero estos dólares los va a sustituir por dólares del petróleo árabe, que hasta ahora no ha manifestado ninguna reducción en la exploración ni de su producción petrolera.



Diego López Arango

Centenario de la Faraona

Señor Director:



Este 21 de enero se cumplieron 100 años del natalicio de esa gran actriz gaditana, bailadora de flamenco y cantante, María Dolores Flores Ruiz, más conocida como Lola Flores, la ‘Faraona’, nacida en Jerez de la Frontera. Ella se ha destacado como una de las mejores exponentes de la música y la cinematografía española. Ha actuado en películas como Ay pena, penita, La Faraona y Los tres amores de Lola. Además, su voz se escuchó en grabaciones como Pepa Banderas, La zarzamora y César Girón. Actuó en los mejores escenarios de La Habana, Ciudad de México y N. Y. Compartió tarima con cantantes como Celia Cruz.



La artista española, admiradora de nuestro país, grabó en su repertorio Cerca del río Magdalena, tomado de Trópico, porro colombiano con letra y música del negro barranquillero Luis Carlos Meyer, con ritmo flamenco, acompañada por la Orquesta de Federico Moreno Torroba. Ella merece ser recordada como una artista universal.



José Portaccio Fontalvo

