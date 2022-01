El carro y los beneficios para la economía

Señor Director:



La transparencia del debate sobre el vehículo particular que propone el secretario de Movilidad de Bogotá, al considerar “sus externalidades”, se opaca cuando desconoce los enormes beneficios que produce a la economía de Bogotá. Son miles de empleos directos e indirectos que genera su uso diario: concesionarios y empresas de diverso nivel que se ocupan de la compra y venta de vehículos nuevos y usados; talleres de mecánica automotriz; almacenes de repuestos; lavaderos de autos; montallantas; parqueaderos; distribuidores de neumáticos y accesorios; estaciones de gasolina; lubricantes; trámites de tránsito de toda índole, además del rebusque que se mueve con el automóvil.

También produce miles de millones de pesos en impuestos directos, la sobretasa a la gasolina y los relacionados con el consumo (IVA automotor).



El secretario de Movilidad afirma que la ciudad de Bogotá no aguanta el ingreso de más carros. Lo que la ciudad no aguanta más es la improvisación, la falta de visión sobre el crecimiento de la capital.



Esperanza Jiménez

Acelerar la vacunación de los niños

Señor Director:



El ómicron sigue avanzando, mientras los niños están regresando a las clases presenciales, lo cual era necesario. EL TIEMPO aseguró que el 48,3 por ciento de ellos, de 7,1 millones, de entre 3 y 11 años, tienen al menos una dosis. O sea, hay un 52 por ciento que no. Por eso se hace urgente acelerar la vacunación en los niños, que pueden ser portadores. Recordemos que hay una importante población que se niega a vacunarse o que no ha recibido el refuerzo. El Gobierno debe acelerar la vacunación de los niños, pero de igual forma los padres de familia tienen una responsabilidad grande, pues los síntomas del ómicron se suelen confundir con gripas. Es importante no confiarse. De los roles de cada uno dependemos todos.



José Francisco Piñeres

Una buena decisión

Señor Director:



Como es bien sabido, los atletas, artistas, músicos, escritores, deportistas y científicos son modelos para grandes sectores de la población mundial, ante todo para los jóvenes, pero no exclusivamente. Por esta razón es muy importante la decisión del Gobierno de Australia de no permitir que Novak Djokovic juegue en el Abierto de Australia, saltándose las reglas de salud del país al no vacunarse contra el covid-19. Una excelente decisión que el mundo aplaude y un respaldo a la ciencia. Djokovic, como héroe de los antivacunas, habría fortalecido las teorías de la conspiración, servido de respaldo a mucha gente y producido mucho mal. Muy bien por el Gobierno de Australia, que hizo cumplir la afirmación de que ‘la ley es para todos’.



Rubén Ardila, Ph. D.

Psicólogo

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co