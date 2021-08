Señor Director:



Durante los recientes actos vandálicos en Bogotá, literalmente destruyeron muchas de nuestras estatuas y símbolos patrimoniales. La alcaldesa de Bogotá debe lograr que nuestra capital los recupere.



El otrora imponente monumento de los Héroes hoy es un monumento al vandalismo: Está en un estado lamentable, ya no le cabe un grafiti más, y nada menos que en medio de la autopista Norte. Hay un dibujo gigantesco que es una invitación al caos y una afrenta contra nuestras autoridades y la ciudadanía.



Cuanto antes, la alcaldesa debe retomar el emblemático monumento a los Héroes.



Eduardo Escobar Borrero

Bogotá

Lo que falta es justicia

Señor Director:



La violencia de los delincuentes tiene alarmada a Bogotá. A la ciudad le hacen falta policías, dijo este diario el domingo antepasado. Antes que más policías, lo que con mayor urgencia hace falta, y no solo en la capital sino en el país, es justicia. ¿De qué sirven, por un lado, suficientes y eficientes policías capturando hampones y, por el otro, los jueces soltándolos por errores de forma o procedimiento, o por no considerarlos peligrosos para la sociedad? Ellos no le temen a nuestra justicia. Para integrar un buen Congreso de la República y evitar que la Rama Legislativa siga atajando o hundiendo los proyectos de ley o iniciativas de reforma estructural y saneamiento de nuestra justicia, que clama la nación, es imperativo que la dirigencia de los partidos políticos seleccione y avale solo los más meritorios, honestos y competentes aspirantes. Y que el pueblo elija a conciencia.



Luis Iván Perdomo Cerquera

¿Quién responde?

Señor Director:



En EL TIEMPO (16/7/2021) se listan las penas en que puede incurrir una persona por maltrato animal en Colombia. En otro medio, el director de Fenavi, Gonzalo Moreno, dijo que con ocasión del pasado paro nacional de dos meses murieron alrededor de 14 millones de aves por falta de alimentación causada por los bloqueos. Estos animales, a pesar de que forman parte de la dieta humana, son seres sintientes protegidos por la Constitución y las leyes colombianas. Entonces, ¿quién responderá por estas muertes masivas?



Mayo Monroy

Madres menores de edad

Señor Director:



Me inquieta pensar cuántas madres menores de edad dan a luz en los diferentes hospitales. ¿Existe la debida intervención del Bienestar Familiar en el acompañamiento de las menores de edad, teniendo en cuenta que la madre, en la mayoría de las ocasiones, no tiene la experiencia ni los recursos económicos para el sustento de su hijo (a)? ¿Cómo pueden promover las distintas entidades públicas la calidad de vida de los niños en el país? Considero que se debe fomentar el derecho a una vida digna en el que primen el bienestar de estos niños y el debido acompañamiento a los padres para determinar si el entorno en que crecerán será sano. De esta forma se logrará disminuir los índices de violencia infantil en nuestro país.



Valentina Botía Mercado

