La escuela y la inteligencia artificial

Señor Director:



Muy interesante el debate que se ha abierto en el periódico, relacionado con los peligros a los que puede estar sometida la humanidad con los avances de la inteligencia artificial; el ser humano siempre ha utilizado la tecnología, para el bien y para el mal. El hacha, por ejemplo, se inventó para hacer más fácil el trabajo del campo, pero un hacha en manos de un ser malvado puede utilizarse para eliminar a una persona o para acabar con un bosque. Por lo tanto, el problema es cómo formar un ciudadano más ético, más solidario, más humano, más reflexivo, más analítico, menos competitivo, menos individualista y más colaborativo, y ahí entra el papel de la educación.

La escuela no puede estar contra el mundo y en ese sentido tiene que transformarse si no quiere desaparecer, los robots humanoides ya están en colegios y universidades en muchas partes del mundo, pero el papel del maestro mediador, orientador, constructor de conocimiento, en cooperación con los alumnos y padres de familia, jamás podrá ser reemplazado por una máquina. Alexa sabrá mucho, pero brindar amor y recibir con emoción a un niño no lo podrá hacer, a menos que la familia y la escuela lo permitan, lo cual sí es un peligro, pues si el niño o el joven se siente solo, no solamente acudirá a las máquinas sino que puede acudir a otro tipo de entretenimiento, que por lo general puede llevar al muchacho a la perdición.



Henry Sarabia Angarita

Día del Idioma

Señor Director:



Durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo se designa el 23 de abril como Día del Idioma Español en Colombia. La razón: la conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, para algunos el padre del idioma español. Nuestro idioma ha ido mutando, como todos en el mundo, con arcaísmos y neologismos. Para muchos puristas, cada vez se maltrata más la lengua, sobre todo entre la juventud, quienes tienen modismos y dichos nuevos. Habrá eventos en bibliotecas, colegios, universidades y nuestro máximo recinto en Colombia, la Academia Colombiana de la Lengua, en Bogotá. Asistamos y aprovechemos la Feria del Libro, que irá hasta el 2 de mayo.



Helena Manrique Romero

Defensa del orden público

Señor Director:



Desafortunado para Colombia que hoy en día unos cuantos no respeten la vida en paz y tranquilidad en los estadios de fútbol. Pareciese que los hooligans se apoderaron de ellos, haciendo lo que quieren con el orden público. Las autoridades civiles se van a tener que poner serias, pues no pueden dejar que mandatos de la Constitución sean despreciados por los desadaptados, como se ha visto en los estadios de Medellín y Manizales el 16 y el 18 de abril. La convivencia pacífica la tienen que hacer respetar las autoridades correspondientes.



Rogelio Vallejo Obando

