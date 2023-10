El voto a conciencia

Señor Director:



Ya el próximo domingo estaremos en día de elecciones, en lo que llaman la cita democrática, la fecha crucial. Como sea, es en realidad un día clave y tenemos que ser responsables a la hora de votar. Hacerlo a conciencia por quien pensamos que en realidad nos representa, no por quien nos quiere comprar el alma, porque después eso nos sale millones de veces caro. El que corrompe es corrompible, así de sencillo. Y es ahí donde está el principio de este cáncer que tiene a tantas personas con menos de tres comidas al día. El voto tiene que ser bien pensado. Como dicen los muchachos: “Yo lo pensaría”.



Carmen Rosa Novoa

Lo dijo Putin

Señor Director:



Es lamentable la situación en el mundo por las guerras tan absurdas como la de Ucrania, invadida por Rusia. Y ahora la equivocada acción terrorista de Hamás contra Israel, y también el exceso de fuerza por parte de este país, no obstante tener el derecho a defenderse. Lo irónico es la actitud pasiva de nuestro Presidente para protestar por las acciones de Hamás.



Pero más irónica todavía la actitud del mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien dijo recientemente que Israel fue objeto de “un ataque sin precedentes por su crueldad”, que tenía derecho a protegerse, pero que el derramamiento de sangre debía cesar; advirtiendo que un ataque terrestre acarrearía “graves consecuencias para todas las partes”.



“Y lo que es más importante –añadió–, las víctimas civiles serán absolutamente inaceptables. Ahora lo principal es detener el derramamiento de sangre”. Lo dijo Putin en una cumbre en Kirguistán con otras antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Y entonces, ¿qué está haciendo en Ucrania?



Jorge Bernal

No es un juego, es la guerra

Señor Director:



Las redes sociales y los noticieros han puesto los ojos sobre la guerra de Irán y Palestina, por motivo también de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien causa revuelo con sus intervenciones respecto al tema. Pero, más allá de eso, veo que los colombianos aprovechan esta situación para seguir aferrados a la polarización, divididos en bandos como si esto se tratara de un partido de fútbol, llamándose “antisemitas” o “encubridores”. La guerra hay que rechazarla de cualquier forma, no hay bandos, hay terroristas y a todos hay que señalarlos. Pero caemos entonces en el juego que siempre se nos ha planteado en este país y el cual nos ha llevado a la desunión, al rechazo a la opinión contraria y a debates absurdos que no tienen fin ni van arreglar nada. Hay que condenar todos los terroristas dentro y fuera de nuestro territorio, pues no se trata de un juego, es la guerra.



Angie Alexandra Rojas León

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.