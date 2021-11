El uso del tapabocas

Señor Director:



No entiendo cómo mucha gente aún no utiliza de manera correcta el tapabocas, o simplemente no lo usa. Si al menos se dieran cuenta de que la posibilidad de contagio es mayor, lo utilizarían.



No se sabe por qué exponerse así, si pueden afectarse o enfermar a algún familiar. Es una forma de ser irresponsables hacia las demás personas, que también tenemos familias y no queremos contagiarlas.

Ojalá los gobiernos Nacional y Distrital actuaran rápido y evitaran de alguna manera que se siga presentando el incremento en contagios, al establecer más controles.



Miremos la situación en Europa, que tomó medidas inconvenientes (no uso del tapabocas, y el permitir reuniones y aglomeraciones) y ahora está afrontando las consecuencias en un cuarto pico con incremento de los contagios.



Alberto Bernal

‘Que no fueran pesares’

Señor Director:



Leyendo la excelente columna de este 17 de noviembre de nuestro admirado ambientalista Andrés Hurtado García, sobre la “decepcionante cumbre”, finalizada en Glasgow, encabezó él la columna con el sugestivo título ‘Que no fueran pesares’, afirmando que es un bolero de Julio Jaramillo. Ante esta afirmación quisiera aclarar, primero, que su autor es nuestro banqueño José Barros y, segundo, que lo compuso en ritmo de pasillo, que es el género que empleó el cantante ecuatoriano en la versión referenciada por Andrés Hurtado, y no bolero.



En todo caso, acogemos con toda razón la opinión del profesor Hurtado García sobre la decepcionante conclusión que le causó la Cumbre de Glasgow y que con inteligencia plasmó encabezando su columna con uno de los versos del pasillo Pesares.



José Portaccio Fontalvo

Menos candidatos y más propuestas

Señor Director:



Muy interesante la columna de José Manuel Acevedo del 16-11-2021, en la cual toma como ejemplar la actitud de Humberto de la Calle al cambiar su candidatura a la presidencia para encabezar una lista al Senado de la República.



La corrupción ha afectado todos estos entes, incluidos los partidos políticos, a tal punto que el pueblo elector no cree en ellos. A propósito, los partidos deberían cumplir una misión de saneamiento, pero están enfocados en buscar la postulación de sus candidatos por firmas.



Es vergonzoso que existan 60 candidatos presidenciales y sin propuestas de campaña consistentes. Lo más notable son los ataques a Petro porque propone algo diferente. Es común escuchar: “Yo sí puedo derrotar a Petro en segunda vuelta”, pero no sustentan cómo. Así más bien están incrementando su popularidad.



El columnista ve a Mauricio Cárdenas o Juan Carlos Echeverry sirviendo a la patria desde el Parlamento. Desde allí también visualiza a Francia Márquez defendiendo sus comunidades de población vulnerable.



En resumen, debemos invitar al rescate de los partidos políticos para que se vuelvan atractivos para la juventud, dando cátedra de honestidad. Es preferible ser un político anticorrupción que un candidato presidencial fallido.



Fidel Vanegas Cantor

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co