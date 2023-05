Detener los feminicidios

Señor Director:



Más que asombrar, aterroriza que las noticias sobre feminicidios en Colombia se hayan vuelto parte cotidiana del acontecer nacional, dando la sensación de que ya tienen un espacio asegurado en los informativos.

Esto se puede comprobar con los sucesos de las últimas semanas: una primera víctima en Soacha y dos más en diferentes lugares: una en el centro comercial Unicentro y otra en Santa Marta, ambas asesinadas el Día de la Madre. No obstante las campañas realizadas por diferentes entes gubernamentales y ONG, pareciese que este flagelo en lugar de disminuir sigue aumentando. Algo está fallando en la planeación o ejecución de los programas de prevención y se debe descubrir dicha causa lo más pronto posible.



Mauricio Vásquez Rincón

Consulta sobre la reforma

Señor Director:



Las reformas en este gobierno hay que sacarlas, cueste lo que cueste; parece ser la medida que en este caso le han aplicado a la reforma de la salud, sin debates serios por parte de los partidos políticos, que a pupitrazo limpio y con dádivas van sacando adelante dicha reforma, nefasta para la salud de los colombianos, que en su gran mayoría se encuentran satisfechos con la atención de sus EPS, admitiendo que tienen problemas que corregir, pero que en 30 años han avanzado, mejorando el plan de beneficios integrales, para la atención de sus afiliados. Varias organizaciones del sector de la salud que no han sido tenidas en cuenta en estos debates han puesto las alarmas sobre este proyecto, que en algún punto de su trámite deben parar, y que se proponga una consulta popular que determine si los colombianos quieren o no continuar con sus EPS y mejorar el actual sistema de salud.



Jorge E. Prieto C.

La búsqueda de los niños

Señor Director:



Encontrar vivos a los 4 niños indígenas es un tema que no da más tiempo y debería ser un asunto de Estado. Por favor, señor Presidente, los 150 soldados asignados a esa labor y los 12 indígenas adicionales claramente han sido insuficientes, ¡no puede ser que solo haya turnos diurnos! Se trata de tres niños y un bebé de 11 meses. Si es preciso, asigne de modo inmediato 1.000, 2.000, 5.000 soldados e indígenas conocedores de la zona del parque Chiribiquete para lograr encontrarlos con vida, el tiempo apremia. Haga lo que sea, Presidente, antes de que sea demasiado tarde.



Eduardo Escobar Borrero

Suerte a la general

Señor Director:



Qué bueno el nombramiento de la general Sandra Hernández como comandante de la Policía Metropolitana. Pueda ser, como lo expresó en sus primeras declaraciones, que haga de Bogotá una ciudad segura. Las cifras sobre la inseguridad en la capital muestran que estamos en manos de la delincuencia. Un informe de este diario indica que el hurto a personas supera los 44.000 casos en lo que va corrido del año. Diariamente se cometen 34 atracos con armas de fuego. Las denuncias y capturas de los facinerosos quedan en nada, porque nuestra justicia está llena de esguinces legales que permiten liberarlos de inmediato para que sigan delinquiendo. La mejor suerte para la general Hernández, los bogotanos debemos ser solidarios con ella.



Mario Patiño Morris

