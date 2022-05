La industria gastronómica

Señor Director:



Es importante para Colombia la elección de Leonor Espinosa como la mejor chef mujer del mundo. Ella es un ejemplo de pasión por un oficio y por el impulso de la comida colombiana. La gastronomía nuestra es muy rica y variada y debe ser impulsada con mayor decisión.

Los gobiernos no dan la suficiente importancia, pero debe ser uno de los renglones de mayor empuje, pues ella sí que es una de las caras más amables de Colombia ante el mundo, además de que será siempre una gran fuente de turismo, nada menos que el sabor de los países.



Nuestra variedad de productos nos hace una potencia. Perú o México, por ejemplo, tienen en su gastronomía una poderosa industria. Gracias a Leonor Espinosa, y que muchas y muchos más sigan la senda.



Carmen Rosa Novoa

Bogotá

Votar por programas

Queda poco para acercarnos a definir, en primera vuelta, quiénes irán a disputar la presidencia de la República. La campaña ha sido larga, intensa, extenuante para todos. Sobre todo, ha tenido un nivel de agresividad pocas veces visto. Y entre estos rifirrafes, entre mensajes de acusaciones, los que hemos terminado confundidos somos los colombianos. Hay muchos indecisos, porque las que no han sido claras son las propuestas.



Queda poco y, tristemente, muchos votarán por temor, por simples simpatías, más que por convicción. El esfuerzo debe ser mirar los programas, revisar quiénes acompañan a cada aspirante, qué le conviene al país en esta coyuntura mundial, quién es más claro ante los verdaderos problemas nacionales. Y ojalá pasadas las elecciones haya unidad. La polarización es muy dañina.



José Francisco Piñeres

La economía circular

EL TIEMPO (17-5-2022) trae un artículo interesante que invita a “cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, con estrategias de producción más eficientes, para que exista una verdadera sostenibilidad”. Se propone la economía circular como un modelo que sienta sus bases en imitar la naturaleza y cerrar el ciclo de la materia para evitar la generación de residuos. Vemos con gusto a Federico Gutiérrez montado en el cable que hizo Petro en Ciudad Bolívar. Bueno que ambos candidatos valoren la importancia de este medio de transporte que es más eficiente y menos agresivo con la naturaleza.



Por el contrario, no es bienvenida la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de quemar los residuos orgánicos, pues con estos se deben producir abonos, ahora que tanto los necesitamos para bajar la importación de insumos.



Al final, somos los culpables del calentamiento global y de nuestra propia destrucción...



Fidel Vanegas Cantor

