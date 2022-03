Hacer más por Ucrania

Señor Director:



Yo he llorado, y seguramente millones de personas en el mundo, ante las tremendas imágenes que surgen casi en vivo y en directo de los ataques de Rusia a Ucrania. Se siente una sensación de impotencia y dolor. Además de rabia y desconcierto. No se puede entender cómo una persona, como Vladimir Putin no sienta algo de tristeza, un poquito de humanidad, ante semejante crimen sobre todo un pueblo inocente y valiente, y no le importa que unos diez millones de personas hayan tenido que dejar sus hogares. Los hombres de Putin han bombardeado hospitales, unidades residenciales y escuelas.

Esa imagen de decenas de coches para bebé en una plaza, como símbolo de que ni los niños están a salvo allí, es estremecedora. Y la cifra de muertes es incierta. El resto del mundo tiene que hacer mucho más para detener a Putin, su propio pueblo, la ONU… Todos. Es imposible seguir viendo esta tragedia. No puede ser. Reconstruir a Ucrania será una tarea de muchos años, pero las vidas y muchas riquezas culturales no se recuperarán. Qué tristeza. Lo que viene es una crisis mundial, si no hay pronta solución.



Lucila González de M.

Bogotá

Reformar el Inpec

Señor Director:



Editorial de 21-3-2022 habla de la corrupción y el desgobierno que carcomen al Inpec desde hace muchas décadas. Dice de la imperiosa necesidad de actuar. Pero parece que este gobierno, igual que los anteriores, dejan esto para lo último, para que los salve la campana. Es vergonzante la fuga de ‘Matamba’, Juan Lárrinson Castro, capo del narcotráfico, que logre pasando 7 puertas de alta seguridad, con la propiedad de estar saliendo de su casa.



Es conocido el poder de estos capos narcos para comprar conciencias y autoridades, incluso militares. Vale recordar el caso de Carlos Mattos, quien tenía la cárcel más bien como hotel, o de Aída Merlano con su fuga de película. Es doloroso saber que en países de la UE ya las cárceles se quedaron sin uso.



Hemos propuesto hasta cambio de nombre para esta institución que debe ser de resocialización y no de castigo. Pero es que el problema está por fuera: el sistema socioeconómico no brinda iguales oportunidades para todos... Las oportunidades de ser autosuficientes y tener seguridad alimentaria quedaron en el pasado...



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Salvemos a los frailejones

Señor Director:



Los frailejones se ubican en los páramos y regulan buena parte de los sistemas hídricos de su ecosistema. Para los colombianos es de vital importancia cuidar estas plantas que en los últimos años se han visto afectadas por la ganadería extensiva y la minería de carbón. La mayor parte del agua que consumimos en nuestros hogares proviene de los páramos. Pero, ni siquiera aún tenemos conciencia en el uso de este preciado líquido.



La invitación es que protejamos los frailejones, invaluables plantas que pueden vivir hasta 100 años. Eduquemos a nuestros hijos y nietos sobre buen uso del agua y el cuidado de los páramos, que son de vital importancia para su futuro.



Jorge Andrés Cuán Redondo

