Señor Director:



Hoy en día, un estudiante termina su bachillerato a una edad que ronda los 16 años, al contrario de épocas pasadas, cuando lo hacían por arriba de los 18. Para entrar a trabajar en una empresa formalizada debe conseguir una autorización del Ministerio del Trabajo y, aún más, no puede ejercer el derecho al sufragio sin antes haber cumplido los 18 años.

Además, la ley, cuando se trata de la delincuencia se le considera como menor de edad y la justicia actúa conforme a lo establecido, sin la severidad que requiere. Cuando se estableció en Colombia bajar la mayoría de edad en los años setenta, previo un interesante debate televisivo entre los doctores Mario Laserna, quien propugnaba mantenerla como estaba, y Alberto Santofimio, quien defendía la nueva norma, se estableció finalmente en el Congreso la que actualmente tenemos. Ya existen algunos países que tienen el voto a los 16 años, como Argentina y algunos de Europa, como Austria y Grecia.



Creemos que el Congreso debe actuar, acordes con los cambios que el tiempo requiere, teniendo en cuenta que la gente joven sea más consciente y participativa y con la madurez política y social con mayor status.



Alfonso Gómez González

Combatir el ‘gota a gota’

Señor Director:



EL TIEMPO de 16-1-2024 se refiere a la reunión de los banqueros con el Gobierno. Con el propósito de combatir el ‘gota a gota’ e impulsar la economía popular y solidaria. Tema principal, la “inclusión financiera como fuente de prosperidad en los territorios”. Esto dentro del marco incluyente que ha caracterizado actualmente al Gobierno, para que todos los entes relacionados con la economía participen decisivamente en los proyectos empresariales y de gobierno que tienen que ver con el desarrollo del país.



Llamado para frenar los créditos de pago diario o ‘gota a gota’, a los cuales recurren las personas de escasos recursos, dado que ellos no tienen respaldo ni tradición financiera. También se acordó impulsar las economías populares de cooperativas, mutuales, fondos de empleados.



Lo logrado tiene relación con inclusión financiera, mejores tasas, reactivación de ahorro y crédito, impulso a la vivienda, economía popular y solidaria, economía circular, inclusión territorial con énfasis en La Guajira, la Orinoquia y la zona del Pacífico.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Defensa de los medios de comunicación

Señor Director:



Los medios de comunicación, manejados independientemente y en forma objetiva y responsable, son la columna vertebral de una democracia. A los grupos terroristas, criminales, subversivos o a los dictadores no les interesa para nada su existencia y hacen lo que esté a su alcance para silenciarlos o amedrentarlos. Ejemplos hay muchos, en diferentes partes del mundo. Ahora muy cerca vemos lo que está pasando en nuestro país vecino Ecuador. Aquí algo similar ha sucedido en nuestra historia reciente. Dios quiera que eso no se expanda y no se vuelva epidémico, y que las autoridades encargadas del orden público y la seguridad ciudadana nos garanticen esos mínimos derechos, como son los de la libre información.



Gerardo Prada Ahumada

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.