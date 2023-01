Medidas contra la inflación

Señor Director:



Durante muchos años los colombianos estuvimos acostumbrados a una inflación de un dígito, por debajo del 5 %. Mucho tenía que ver con este beneficio el buen manejo del Banco de la República. Ahora, por razones externas e internas, la inflación supera los dos dígitos y se ubica arriba del 12 %. La estrategia del Banco –pareciera que es la única– ha sido subir las tasas de interés. Sumado a lo anterior, la devaluación, dólar a cinco mil pesos, también ha puesto su cuota en el crecimiento inflacionario.

El Gobierno está obligado a darle un ‘cambio’ al rumbo económico del país, que se encuentra seriamente afectado. Por ejemplo, en los ministerios de Agricultura y de Minas se deben trazar estrategias para abaratar los precios de la canasta familiar y los costos de la energía. El panorama para el año 2023 amenaza con alzas sensibles en todos los sectores que van a afectar la tranquilidad económica de los colombianos.



Mario Patiño Morris

La temeridad de las Farc

Señor Director:



Después de leer el extraordinario reportaje multimedia sobre los desaparecidos de las Farc, lleno de desgarradores testimonios, la repulsivas acciones de los victimarios, el dolor de las víctimas de todos los estamentos sociales y las frescas declaraciones de uno de los honorables miembros del partido Comunes, el editorial ‘Deuda de las Farc’ se queda corto en la contundencia de las exigencias que la sociedad debe hacer sobre los compromisos que adquirieron.



¿Dónde están todos aquellos actores nacionales e internacionales que velarían por el cumplimiento de lo firmado? O es que solamente la sociedad debería pagar el alto precio del silencio de los fusiles, cilindros bomba, toma de pueblos, etc... Tenemos a unos burócratas en Senado y Cámara, con sus UTL, carros blindados y escoltas, mientras los exguerrilleros rasos tratan de sobrevivir en “proyectos productivos” y exponen su vida en el campo. ¿Y como para cuándo el fiel cumplimiento de ellos? ¿O están esperando las condenas restaurativas de la JEP, en paz y salvo y chao?



Édgar Fernando Serrano P.

Niño calculadora

Señor Director:



El tema del niño calculadora movió conciencias, y el país demostró su solidaridad. Mostró la realidad que vive el país con millones de niños calculadora. Seguramente algunos tendrán muchas habilidades de diferente género y no las pueden explotar por falta de oportunidades. El Gobierno y las personas solidarias debemos enfocarnos en buscar a estos niños, para darles la misma oportunidad que se planeaba dar al niño calculadora. Que se convierta esta historia en símbolo de la precariedad en la que viven una gran cantidad de niños, para erradicar de una vez por todas esta injusta situación.



Julio César Patiño Díaz

