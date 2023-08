Los ignorados

Señor Director:



Es triste pensar en el presente de los niños. Hoy acudí a una cita médica y mientras esperaba el llamado entraron tres familias con bebés de entre tres y seis años, al lado de sus padres esperaban muy cerca de ellos y tan lejos a la vez, pero ignorados totalmente, sustituidos por la pantalla del celular, esos aparaticos que sí captan la total atención de los adultos y los inducen a un trance en el que sus pequeños hijos pasan a ser parte del mobiliario y solo un grito o una pequeña solicitud hace que sean volteados a mirar. ¿Qué será de estos niños a quienes no se les habla, con quienes no se juega a quienes se trata como objetos poco valiosos?

Sería mejor que pasaran incluso los fines de semana en sus jardines infantiles, donde nosotros los profesionales que sí los valoramos disfrutamos de su compañía, de sus preguntas, de sus miradas. Qué diferentes se deben sentir allí, donde toda la atención es para ellos.



Martha Oviedo L.

Costosa despinchada

Señor Director:



Este escrito es solo para alertar a otros con lo que a mí me acaba de suceder en Bogotá: el domingo pasado un montallantas de la avenida Boyacá ya me había “despinchado” por 250.000 pesos una de mis llantas, pero esta luego se desinfló, por lo que resolví seguir a un sitio “conocido” en el noroccidente, donde me diagnosticaron que los varios parches que me habían puesto eran solo de moto y que ellos sí me pondrían los correspondientes por el precio único de 580.000 pesos. Como ese precio me pareció muy alto y viendo que allí mismo vendían llantas, pregunté cuánto costaba una de las mías. Me respondieron que 1’200.000 pesos. Al ser este un sitio ya familiar para mí y por tanto confiando plenamente en aquella suma, opté por la reparación. Mi sorpresa fue cuando al llegar a mi casa y buscar por internet supe que tal llanta solo costaba 585.000 pesos; y para rematar, la llanta despinchada primero por los desconocidos y luego por los “conocidos” se volvió a desinflar.



José Vicente Villarreal P.

Bogotá

Un llamado a prevenir

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Estar preparados’, acerca de los últimos temblores, en especial los del jueves pasado. Estos movimientos telúricos nos ponen ante la absoluta impotencia, nos hace sentir, como dijo un poeta, que la vida es una brizna en las manos de Dios. Pero no se le puede dejar todo a Él. Debemos prevenir, aprender comportamientos y protocolos y, desde luego, a dominar el pánico, cosa por demás difícil, pero hay que crear conciencia.



Sí. Las construcciones tienen que ser sismorresistentes. No solo las grandes edificaciones en las ciudades. Se tiene que construir bien en pueblos y a nivel rural, pues la gran mayoría son construcciones tradicionales, bajo la sabiduría de nuestros queridos y viejos maestros de obra. Se debe hacer siempre con autorización de las oficinas de planeación. A veces parecen trámites molestos o innecesarios, pero debemos pensar que pueden estar de por medio la vida propia o las de nuestras familias. Estos temblores tienen que ser un llamado a todos a prevenir.



José Francisco Piñeres

Bogotá

