Trancones y soluciones

Señor Director:



Este diario informaba ayer sobre el drama del trancón en Bogotá, que podría empeorar, y que todos padecemos. Tenemos obras grandes, como las del metro, o el TransMilenio, además de decenas más. Pero tenemos muchos otros problemas, como el inmenso número de carros y motos que entran cada día para las mismas vías, o menos, porque las han reducido y con miles de placas especiales, que se deben revisar. También tenemos muchos huecos, que obligan a reducir la velocidad y represan el tránsito. Y tenemos un grande desorden, porque también falta autoridad para evitar los mal parqueados, para solucionar rápido los choques simples, mover los varados de las vías en pocos minutos.

Debemos tener paciencia, sí, pero también se requieren acciones concretas. En algunas obras ve uno apenas tres o cuatro personas trabajando, alguno ‘supervisando’ y las máquina paradas. Por Dios, ¿y con tanto desempleo? Se necesita agilizar las obras y trabajar las 24 horas. No estamos en la selva. Otra cosa es continuar o aumentar el trabajo a distancia, inclusive quienes puedan, hacerlo desde otras ciudades, pues estos trancones nos cuestan en salud y en dinero.



Ángel María Aguilar

Otro doloroso episodio

Señor Director:



EL TIEMPO del 17-8-2022 nos trae una amplia noticia sobre el asesinato de tres jóvenes en Sincelejo, según se informa por el coronel Benjamín Núñez, en hechos ocurridos el 25 de julio, pero donde resultan implicados otros miembros de la policía.



Se nos encharcan los ojos al ponernos en el lugar de sus padres... Al leer sobre estos muchachos de vida feliz y aspiraciones, para saber ahora de su aterrador final. Ahora resultan más asimilables los cambios que se quieren para la Policía y las Fuerzas Armadas: que los ascensos y la valoración del desempeño no sean por muertes causadas, sino por muertes evitadas. Es doloroso recordar los ‘falsos positivos’. También es de indagar ahora sobre las grandes sumas de recompensa que se ofrecieron y pagaron por cabecillas de guerrillas de grupos delincuenciales.



Fidel Vanegas Cantor

Responsabilidad en las redes

Señor Director:



Muchas veces la gente se deja influenciar muy rápido y cree todo lo que se sube a una plataforma tan amplia como lo son todas esas redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter. Por eso hay tanta desinformación en este país. Aunque haya información de calidad, como la de periódicos, revistas u otras, los colombianos tenemos el problema de leer cualquier información y darle compartir sin antes haber hecho una verificación.



Las redes sociales no son el problema, el problema es que nosotros no sabemos darles el uso adecuado. ¿Por qué siempre tiene más relevancia un escándalo o una noticia falsa y no hacemos virales las noticias realmente importantes? Encontramos fallas como hacer viral a alguien o algo por un chisme, pero no mostramos lo que verdaderamente se vive en las calles del país. Por el hecho de tener un celular creemos que tenemos el poder de hacer uso sin medir que cualquier persona puede encontrar esa publicación.



Paula Parra

