El tratamiento de las basuras

En referencia su editorial ‘El lío de El Carrasco’, aludiendo al relleno sanitario en Bucaramanga, creo yo que lo que sucede allí es un campanazo de alerta para el país en un tema más delicado de lo que parece: el manejo de las basuras. Las ciudades todos los días producen miles de toneladas, que salen de los hogares, pero en realidad no hay planes pensados a largo plazo. Tampoco hay campañas sostenidas sobre reciclaje, que debería hacerse en las casas por obligación. Es un asunto de educación y de conciencia. Y, sobre todo, una tarea que no se puede aplazar porque pasa como con muchos otros problemas, que vuelven a tratarse cuando son una emergencia.



Dagoberto Castaño Paredes

No más paros

¿En qué estarán pensando los señores del comité del paro que han citado nuevamente para una movilización el próximo 26 de agosto? ¿No es suficiente el daño que le causaron al país con lo ocurrido a partir del pasado 28 de abril?



Es increíble la falta de sentido común de estos líderes sindicalistas, que nuevamente pretenden generar el caos en las ciudades colombianas, justo ahora que las cifras del tercer pico de la pandemia empezaron a bajar, después de haber alcanzado niveles de 600 muertes diarias. Imposible que los mismos señores que dicen proteger la clase trabajadora desconozcan también que la economía muestra una importante recuperación que no se debe afectar, por el bien de las finanzas de Colombia y sus empresas, que son las que pagan a sus afiliados.



¡No más paros, por favor!



Mario Patino Morris

Recuperación económica

Muy interesante el editorial publicado en EL TIEMPO el 17-8-21, sobre la recuperación económica en lo que va corrido del presente año. Ojalá que dicha recuperación se vea reflejada en el grueso de la población, pues cada día se manifiesta en las calles un mayor desempleo, niños y adultos pidiendo limosna, niños que no van a la escuela porque sus padres los obligan a trabajar para ayudar en el sustento diario, jóvenes haciendo piruetas en los semáforos, y otros, como les dicen vulgarmente, que ni estudian ni trabajan.



El hambre de los niños, la precariedad de la educación y la salud pública, la falta de vivienda y tantos otros males que aquejan a la población, con pandemia o sin pandemia, siguen sin solucionar.



Es tiempo de que se dirijan políticas efectivas que lleven a desactivar la bomba social que sigue creciendo, pues de un momento a otro puede explotar, con las consabidas consecuencias para la población en general.



Henry Sarabia Angarita

