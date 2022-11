Señor Director:



Ya estamos en el Mundial de Catar, con las observaciones que haya que hacer sobre derechos humanos en esta pequeña nación. Pero, sin duda, este es el deporte que convoca a los pueblos del mundo. El balón es universal, como el gol, como la alegría o la tristeza. Al ver la representación de las 32 selecciones se siente nostalgia por la ausencia de nuestra Tricolor, de no ver a adultos y niños vistiendo la camiseta en calles, restaurantes y centros comerciales. Se extraña nuestra bandera en los carros, ventanas y parques...

El hecho es que ya no vale llorar sobre la leche derramada. La dirigencia deportiva tiene que haber aprendido lecciones, así como los futbolistas. Se necesita un proceso serio en el que elijan a los mejores, entre jóvenes y veteranos, y que los concienticen de la enorme responsabilidad de representar a Colombia, de darnos alegrías y de volvernos a hacer creer en nuestra Selección. Que jamás olviden que detrás de cada Selección hay mucho en juego para el país. Hay buenos futbolistas. Lo prueba el gran número de ellos que juegan en importantes equipos del mundo. La misión es clasificar, pero por ahora, a disfrutar de esta pasión universal.



Ángel María Aguilar

Gracias, profesor Moncayo

Señor Director:



Excelente la semblanza del profesor Gustavo Moncayo (EL TIEMPO 16-11-2022) con motivo de su fallecimiento el pasado lunes festivo. Colombia no puede olvidar al Caminante por la Paz, quien recorrió más de 2.600 km por amor a su hijo secuestrado y por amor a la paz.



Sufrió hasta lo inimaginable y se convirtió en paradigma de valentía y perdón. Nunca desfalleció, esperó durante 12 años hasta que logró el anhelado reencuentro.



Regresó a descansar a su natal Sandoná, donde lo venció el cáncer de hígado, esperando un trasplante que nunca llegó. Pero su corazón jamás dejó de latir, aún late en el de muchos colombianos que le decimos: infinitas gracias, profesor.



Campo Elías Ardila Cardozo

Mario Rigual, 100 años

Señor Director:



El 19 de noviembre de 1922, hace 100 años, nació en Guantánamo el gran cantante y guitarrista cubano Mario Rigual, integrante del muy recordado trío instrumental vocal caribeño de los Hermanos Rigual, junto con Carlos y Pedro ‘Pituko’.



Esta agrupación musical se formó en 1942 en Guantánamo y se inauguró profesionalmente en 1947, pero definitivamente se lanzó al mundo de la farándula en Ciudad de México. Se internacionalizaron con la canción nicaragüense Cuando calienta el sol y el chachachá Corazón de melón; este último llegó al cine mexicano en la película Suba y baja, protagonizada por Cantinflas, y cantado por unas agraciadas voces femeninas mulatas. Otros éxitos fueron Cuando brilla la luna, La del vestido rojo, Te adoré más y más y Cierra los ojos.



La popularidad del trío los llevó a presentarse en los más exigentes escenarios del Viejo y el Nuevo Continente.



Saludamos este centenario de Mario Rigual, integrante de uno de los más grandes tríos y que se convirtieron en el repertorio disponible de muchos cantantes y agrupaciones musicales.



José Portaccio Fontalvo

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.