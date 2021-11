Nace un nuevo distrito petrolero

Señor Director:



Tal como sucedió un 25 de agosto del año 1951, cuando al Estado le fueron entregados unos campos petroleros ubicados en el centro (S) y se dio origen al nacimiento de Ecopetrol, hoy recibe la operación de los campos ubicados en la región de Puerto Boyacá, aumentando aún más su poderío en este rubro.

No son solo los pozos, son los tanques de almacenamiento de crudo, los equipos de bombeo, oleoductos, viviendas de trabajadores de la compañía y todo el distrito. Con esta reversión del campo petrolero a Ecopetrol, el país aumentará no solamente sus inventarios de producción, sino también la reserva de crudo, hoy 100 % colombiano.



Además, a partir de ahora se dará un incremento de más de 700 empleos para trabajadores de la industria. Ojalá que el Estado aproveche esta demanda con profesionales de la región que ayudaron a la compañía saliente en su creación, conservación y producción durante más de 20 años en ese territorio.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Buena noticia para Colombia

Señor Director:



EL TIEMPO de 18-11-21 nos trae una noticia que nos llena de orgullo: una colombiana es la nueva presidenta de ‘The Harvard Crimson’, el más prestigioso periódico universitario de Estados Unidos. Se trata de Raquel Coronell, hija de María Cristina Uribe y nuestro apreciado colega Daniel Coronell.



Ana María Jaramillo relata en EL TIEMPO lo difícil que fue para Raquel llegar a tan alta distinción: 40 entrevistas, un ensayo, un discurso y enfrentar un gran número de competidores de talante similar al suyo.



En este puesto han estado figuras tan connotadas como el expresidente John F. Kennedy.



Ella viajó desde pequeña a EE. UU., pero sigue queriendo a Colombia como todos sus compatriotas que la seguimos viviendo, sufriendo y gozando. Dice que además del periodismo le gustan las leyes, pero no quisiera ser política. Aquí sí nos queda debiendo, porque personas como ella son las que requiere nuestra patria.



Fidel Vanegas Cantor

Ataques con ácido

Señor Director:



Son tan numerosos los delitos que se cometen que a veces unos, así sean graves, pasan inadvertidos. Qué triste el saber que se siguen cometiendo con frecuencia espantosa –cada semana uno– los ataques con ácido, y ahora para la modalidad de atraco. Los casos ocurridos en Chapinero son algo de no creer. Ya se está volviendo imposible esta ciudad, tristemente. Ojalá los delincuentes caigan pronto y que la justicia opere. Estos delitos son de los peores, pues marcan a una persona de por vida. Por favor, policía y justicia pronta, de la mano con la colaboración ciudadana.



Pedro Samuel Hernández

