No convienen a los intereses de la nación los excesos verbales del primer mandatario. En algunos casos cae en la improvisación e imprecisión, y en otros se refiere a sectores de la población de manera despectiva, profundizando la polarización que vive el país. Olvida el Presidente que él gobierna para todos los colombianos, como lo aseguró el día de su posesión.

En un reciente discurso ante un grupo de personas afrodescendientes se refirió varias veces de manera irónica a los “blanquitos ricos”. No necesita el señor Presidente hacer menciones racistas para justificar el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez al continente africano. Bastaba con que informara las razones del costoso tour y sus resultados.



Es muy triste ver cómo cada día se ahonda la brecha que divide y enfrenta a los colombianos. ¡Basta ya!



Mario Patiño Morris

Más ciclorrutas en Bogotá

Bogotá cuenta con más de 127 kilómetros de ciclorruta, un buen avance; sin embargo, hay zonas que no las conocen. Tal es el caso de la avenida de las Américas en el tramo entre la carrera 50 y la carrera 30, un espacio amplio que se puede adecuar para ello. Igual podemos decir de la calle 13 desde la zona de Puente Aranda y hacia el occidente, o la avenida Caracas.



Sería muy bueno que ahora que hay diversos frentes de obra se tenga en cuenta también este medio de transporte, la bicicleta, que día a día es usado por más ciudadanos que buscan librarse de los trancones y la congestión del transporte público. Pero además de tener más ciclorrutas en la capital, también que se garantice seguridad para los usuarios, que estén iluminadas y que haya presencia de la Policía.



La ciudad es de todos y para todos, y por ello hay que pensar en cada rincón para garantizar una movilidad sostenible, amigable con el medioambiente, saludable y económica.



Sandra Nayibe Granada

Cuidar el agua

Las campañas nacionales acerca de cuidar el agua deben tener una mayor difusión, ante el fenómeno de El Niño que vivimos. Aunque Colombia es uno de los países más dotados en recursos hídricos, pese a que aún los niños se siguen muriendo de sed en varias de sus regiones, la escasez del agua está ad portas de ser realidad.



En esta ola de calor la probabilidad de incendios forestales aumenta. De ahí que la prevención sea el mejor salvavidas, más aún frente al incremento de los paseos de olla en ríos y lagunas, evitando dejar botellas de vidrio y plástico, un combustible propicio para iniciar el fuego.



Igualmente, la buena hidratación es vital, en especial para la población infantil, adultos mayores y mujeres lactantes.



Fernando Cortés

