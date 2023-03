La prioridad es el empleo

Señor Director:



En referencia a la estimulante nota editorial de este diario (19-3-2023), ‘El empleo debe ser la prioridad’, nos alegra que al fin alguien responda al gran vacío que hasta este momento se encuentra en el proyecto de reforma laboral, al no reconocer que la mayor y más urgente necesidad que tiene el país es la generación de nuevas fuentes de trabajo.

En efecto, ante la difícil situación económica que los colombianos estamos viviendo, es clave generar nuevas fuentes de empleo que permitan devolverle a la economía nacional a más de cinco o diez millones de colombianos hoy desempleados e informales para que reactiven la demanda agregada, y lograr así un despegue sostenido hacia un verdadero crecimiento económico. Para ello, el Gobierno, la academia, los gremios y los colombianos todos debemos adoptar como un gran propósito nacional la creación, desarrollo y mejoramiento de las pymes, con proyección internacional, así como enfocarnos en la formación de talento capacitado para responder a esta necesidad.



En lugar de estar envueltos en discusiones inútiles, invitemos a la gente a tomar un rol más activo en el desarrollo, mediante el fomento y desarrollo del espíritu empresarial y la creatividad, complementando el programa con incubadoras de empresas con vocación exportadora.



David Guillermo Puyana Silva

La belleza de la palabra embellecida

Señor Director:



La Unesco decidió conceder al 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía. Colombia presente. La lingüística y el verso de la mano, unidos por la belleza de la palabra embellecida. En las tardes dormidas / los silencios se encuentran / como valses pequeños / como locos sin dueños. / Los extraños poetas / con sus musas se encuentran / los seniles dementes / con su ira se acuestan. / Ya no tiene la luna su carita coqueta / ni tampoco sus manos / sus caricias inquietas. / Todo pasa tan rápido / que las almas henchidas / lloran muy despacito / en las tardes dormidas.



Felicidades a los poetas del mundo, emisarios de paz. La poesía es una catarsis de estrellas cuyos versos deambulan en el universo.



Helena Manrique Romero

La 7.ª amigable

Señor Director:



Se presenta el proyecto de “corredor verde”, por la avenida carrera 7.ª de la capital, desde la avenida calle 26 hacia el norte. El transporte por esta vía es multimodal y busca todas las alternativas (automóvil particular, patineta, bicicleta, bus, etc.).



Ha sido comparado con un ‘TransMilenio’ similar al de las troncales, cuando, según los expertos, sería amigable con los ciudadanos y su entorno. Es así como el autobús, no el automóvil particular, será el verdadero eje del proyecto, e interconecta a los usuarios con otros sistemas (metro, bicicleta, entre otros).



La anterior reflexión concluye que los ciudadanos y las autoridades debemos desincentivar prácticas como viajar sin pagar pasaje o comprar golosinas y demás en el transporte público. Dichas prácticas solo ayudan a unos pocos... Pueden, al final de la socialización del proyecto, conseguir un efecto contrario.



José Mauricio Duque Rueda

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.