La fuga de ‘Matamba’

Señor Director:



Otra vez un preso, un mafioso pedido en extradición como lo es alias Matamba, se vuela de una cárcel, en esta ocasión La Picota de la capital del país. Es increíble. Según se informa, se pagaron casi cuatro millones de dólares. El poder del dinero, el poder de narcotráfico, mejor, se reflejan aquí. Por eso la lucha contra este flagelo es tan prioritaria y no se pude detener un segundo. Pero el hecho es que No parece haber cárceles de máxima seguridad cuando la plata todo lo corrompe.

Se necesita una revisión del sistema carcelario. Recordemos lo que se ha presentado por años en la Modelo, donde se han enfrentado los bandos y ha habido verdaderas masacres. En las cárceles se dice que se vende todo, hasta el derecho a un colchón. Y que desde allí se delinque. Algunos presos tienen comodidades y celulares. Si todo esto se conoce, ¿por qué ese estado de cosas continúa? Eso es desidia. Triste todo, tantas muestras de corrupción.



Y, por último, es importante que construyan más cárceles, porque el hacinamiento sigue en las URI, pero que sean centros de dignos.



Pedro Samuel Hernández

Bogotá

Violencia en los colegios

Señor Director:



Después de casi dos años de ausencia en las aulas de clases, los niños y jóvenes esperaban con alegría y emoción su retorno a la presencialidad. Sin embargo, para algunos se está convirtiendo en un verdadero desafío por el bullying al que son sometidos por sus compañeros, además de las constantes riñas que se viven por la falta de tolerancia dentro de estas instituciones.



Invito a los jóvenes a replantear su manera de actuar para obtener mejores resultados académicos y mejorar la convivencia dentro de estas instituciones. Al igual que a padres de familia y profesores, a prestar atención a los estudiantes que sufren el bullying. Además de buscar las causas y controlar las numerosas riñas que se están presentando en varios colegios. Es un problema importante al que se le debe poner toda la atención.



Jorge Andrés Cuán Redondo

Temas electorales para revisar

Señor Director:



En lo relacionado con el tema electoral, Gobierno y autoridades competentes deberían revisar hacia el futuro algunos temas que hoy ensombrecen los comicios de carácter político. El primero, no más política en cuerpo ajeno. Si bien es cierto que no hay delitos de sangre, no lo es menos que con la habilidad de los políticos impedidos legalmente para ejercer, lo terminan haciendo en cabeza de sus familiares más cercanos.



Lo segundo, en aras de la equidad, es limitar la participación en política o en los cargos públicos de más de un miembro por familia.



Finalmente, se debe desmontar el beneficio económico que se recibe por cada voto. En las elecciones del domingo 13 de marzo, los partidos que participaron en las consultas recibirán, con cargo al pueblo pagaimpuestos, cerca de diez y nueve mil millones de pesos. No sobra comentar que los partidos políticos reciben anualmente para su funcionamiento cifras millonarias del Consejo Nacional Electoral.



Mario Patiño Morris

