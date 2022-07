Potencial desperdiciado

Señor Director:



Algunas especulaciones sobre la reforma tributaria indican que no se gravarán los ingresos menores de 10 millones de pesos y de paso mencionan que quienes devengan este valor se consideran privilegiados, pues solo el uno por ciento de los colombianos lo logran. Vergonzoso, por no decir menos, que quien devengue dos mil quinientos dólares mensuales sea rico en un país con toda la proyección para ser potencia mundial. La gran pregunta que nos que nos surge al respecto es: ¿qué salario recibiría un profesional recién egresado, entonces?

Es necesario invitar al empresariado colombiano y al Gobierno a resolver este problema. Sobre todo por esos padres de familia que disponen de sus pocos recursos para enviar a sus hijos a la universidad para que, en su mayoría, terminen desempleados o ganando 200 dólares mensuales. Estaremos atentos a sus comentarios y tesis.



Gabriel Remolina Ordóñez

‘Las Hermanitas Calle’

Señor Director:



La repetición por Caracol de la telenovela costumbrista ‘Las Hermanitas Calle’ además de distraernos con música vernácula y paisajes cafeteros nos ha permitido apreciar con calma la formidable actuación de los actores que en ella participaron. No hay uno solo fuera de contexto y, por el contrario, todos asumieron sus papeles con enorme teatralidad y autodramatización, poniendo en alto la calidad de nuestras producciones televisivas.



Merecen los intérpretes nuestro sincero reconocimiento, y felicitaciones al canal por permitirnos repetirla cuando debido a la pandemia se paralizaron nuevas realizaciones.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Defender a la Fuerza Pública

Señor Director:



En lo que va corrido del año han asesinado a 27 policías y 45 soldados, un saldo que no se veía desde la época en la que los grupos insurgentes atacaban poblaciones, teniendo como blanco las estaciones de policía y los grupos de militares que hacían presencia en el área rural.



Lastimosamente, para la Fuerza Pública no existen los derechos humanos. Ellos son asesinados y masacrados con alevosía, sin que nadie se pronuncie en su defensa. Por el contrario, solo se escuchan voces de rechazo a su labor de brindar seguridad a los colombianos.



Defendamos y respaldemos a nuestra Fuerza Pública, quienes, de hecho, este 20 de julio desfilaron con motivo del grito de nuestra independencia, engalanados e irradiando ese amor por defender nuestra democracia y respaldar las instituciones.



Álvaro Sandoval Gómez

Robo con malicia

Señor Director:



La muerte de personas a manos de los ladrones de celulares es noticia en los medios de comunicación, mas no los muchos heridos que diariamente dejan estos desalmados delincuentes. La semana pasada, a una joven médica, llegando a su residencia en el barrio Cedritos, le cortaron los tendones de la mano -que le quedó caída- por robarle su celular. Ya no se conforman con solo robar, sino que también tienen que causar daño físico, dolor y sufrimiento. ¡Qué horror!



Luis Iván Perdomo Cerquera

