Más debates con propuestas claras

Señor Director:



Lo que ahora deseamos la mayoría de los colombianos es que haya menos encuestas y muchos más debates, en los que deben participar todos los candidatos a la presidencia. Y que sean debates en profundidad, con ideas, propuestas, programas, planes o iniciativas. No es solamente exponer sobre los diferentes temas a manera de titulares de prensa. Hay necesidad de explicar las razones claras sobre los programas. Y, lo más importante, mostrar de dónde saldrán los recursos económicos para ejecutarlos.

Es oportuno destacar que en cualquier gestión presidencial, y más que todo en las reformas laboral, pensional, de salud y sobre la justicia, el Poder Legislativo debe colaborar en procura de la aprobación de iniciativas que beneficien a todos los habitantes del país. De ahí la importancia de elegir a conciencia a congresistas serios, preparados y honestos. Esa es nuestra gran responsabilidad en un momento tan crucial para el país.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

La calidad educativa

Señor Director:



EL TIEMPO (17-2-2022) reporta la caída continua del país en las pruebas Saber 11. En efecto, son cinco años de resultados negativos; y hoy llegamos a un triste resultado de 250 sobre 500. Esto no puede seguir sucediendo. Este es un llamado perentorio al próximo gobierno para que, de la mano de la academia y de las asociaciones público-privadas se priorice la educación de calidad de nuestros jóvenes.



Ellos son la esperanza de Colombia, la renovación generacional, pero hoy adolece de falta de oportunidades y empleo, como consecuencia de la grave situación que este panorama refleja.



La situación es crítica en regiones como la costa Pacífica, La Guajira y Amazonia, secularmente olvidadas por el Estado, hasta el punto de que hay una diferencia de 80 puntos con el nivel socioeconómico más alto. Colombia de verdad merece ser un país mejor educado.



Campo Elías Ardila Cardozo

Cacao y caucho vs. coca

Señor Director:



Teniendo en cuenta las publicaciones de este diario sobre el acierto de la sustitución de la coca por cacao en el departamento del Vichada, donde 1.242 hectáreas de coca fueron reemplazadas por 500 de cacao, cultivadas por 826 familias en procesos de sustitución voluntaria, hay que decir que el cacao se cultiva en 27 departamentos, donde hay 188.000 hectáreas que producen 63.000 toneladas (promedio 420 kg/ha).



Otro cultivo que debe fomentarse como sustituto de la coca es el caucho, porque se adapta a las mismas condiciones agroecológicas. En Colombia se siembra en 17 departamentos y hay sembradas 60.000 hectáreas, que producen 5.000 toneladas. Pero estas son apenas el 20 % de lo requerido por la industria nacional. Por el agotamiento de los yacimientos de petróleo hacia el futuro, el caucho tiene asegurada una creciente demanda. La mayoría de los productores de cacao y caucho (70 %) son pequeños. Esto significa distribución para muchas familias. Igualmente pueden intercalar las dos especies y con cultivos de pancoger.



Fidel Vanegas Cantor

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co