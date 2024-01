Los 100 años de ‘La vorágine’

Señor Director:



Leyendo este 17 de enero a uno de los articulistas del periódico que nos lleva a recordar esa gran novela del escritor José Eustasio Rivera, La vorágine, me permito invitar a todos los actores de la comunidad educativa para que en el presente año se conmemoren los cien años de haberse escrito, organizando concursos de cuentos, obras de teatro, poesía, narrativas, entre otros, relacionados con las diferentes temáticas que aborda el escritor huilense y que hoy siguen vigentes, como son la problemática de la deforestación de la selva amazónica, la violencia y el desplazamiento de campesinos.

Ello nos permitirá mirar la literatura desde el contexto histórico, político y social y, por qué no, también desde el romanticismo, el amor, la traición, los celos y todo aquello que generan los amores y desamores y que Rivera aborda muy bien con los personajes de Arturo Cova y su amante Alicia. Que los cien años de La vorágine sirva de pretexto para que los niños, niñas y adolescentes recuerden y aborden ese movimiento literario que se dio durante el siglo XIX. Una buena obra literaria no solo permite motivar la lectura, sino también la escritura y el desarrollo de capacidades y talentos.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Un triste aniversario

Señor Director:



Se cumplieron ya cinco años de ese brutal atentado a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, a manos del Eln, grupo que hoy está sentado en la mesa de conversaciones de paz con el Gobierno. Ese solo hecho tan doloroso para el país –por el que no hemos escuchado que pidan perdón a las víctimas–, los secuestros y demás tropelías los deben comprometer a mostrar una mayor voluntad de paz para que el país en realidad les crea. Eso esperamos.



Carmen Rosa Novoa

Demanda contra las EPS

Señor Director:



Qué paradojas e incoherencias gubernamentales. Mientras por un lado el presidente Petro llama a la unidad nacional y con tal fin se reúne con los gremios económicos, por el otro, el Ministerio de Salud, en vez dialogar y concertar soluciones, opta por interponer una demanda a 21 EPS señalando que estarían vulnerando el derecho a la seguridad social en salud, sobre la que estas empresas sostienen que sus problemas financieros son causados por insuficiencia en la unidad de pago por capitación (UPC). ¿Cuánto sufrimiento, dolor y muertes tendrá que soportar el país por el interés gubernamental de estatizar nuevamente este servicio y volver a lo que se llamó el ICSS -de tan ingrata recordación por su ineficiencia, politización y corrupción-, acabando de tajo con un sistema de salud público-privado de más de 3 décadas, susceptible de ampliar, mejorar y optimizar, pero altamente valorado, querido y defendido por los colombianos? La salud del pueblo colombiano debe estar por encima de los intereses ideológicos y políticos.



Luis Iván Perdomo Cerquera

