Paz total y seguridad

Señor Director:



Con la ‘paz total’ es fundamental adoptar un enfoque que abarque estrategias políticas, dialécticas y militares. Las estrategias políticas deben promover la participación de las autoridades locales, los gobernadores y los líderes comunitarios, con el propósito de asegurar una representación equitativa y fortalecer la gobernabilidad en las áreas afectadas, manteniendo una comunicación transparente con la población.

Las estrategias dialécticas deben preservar su independencia de la ideologización a fin de que la paz sea percibida como un objetivo nacional, en lugar de un simple programa político. Adicionalmente, es imperativo llevar a cabo una labor de deslegitimación haciendo uso de la diplomacia a nivel regional e internacional para aislar a los grupos armados que utilicen la violencia para fortalecer su posición en las conversaciones de paz, y los que persiguen continuar en el negocio de la droga, apoderándose de las regiones. Se los debe mostrar como una amenaza para la seguridad y la estabilidad regional. Esta labor debe ser coordinada con estrategias militares contundentes hasta ver una genuina voluntad de paz. Fortalecer la seguridad en las áreas más vulnerables implica incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad en estrecha colaboración con las autoridades locales.



Emili Quintero Castillo

Ámsterdam

Violencia sin tregua

Señor Director:



Tembló nuestra parcela y temblamos sus habitantes. Sin embargo, los sismos, fueron “benignos”, no se cobraron vidas. Y en medio de un suceso tan doloroso de impotencia y terror, afloró el ADN colombiano de la solidaridad, y los pueblos y caseríos afectados se hicieron familias en los que se comparte todo, como hermanos. Vemos a los operarios trabajar día y noche para conectar a Bogotá con los Llanos Orientales. También, lo que sucedió y sucede en el terremoto, gracias a los medios de comunicación que se desplazaron y están en los lugares afectados, así como a alcaldes y funcionarios trabajando solícitos y comprometidos con sus localidades.



Sin embargo, hay un doloroso pero, porque ni siquiera en esos momentos de tragedia los grupos de delincuentes inhumanos han dejado de secuestrar y asesinar soldados y policías, aterrorizar pueblos, quemar transportes, bloquear vías, declarar “paros armados”, etc.



Y aseguran que son “altruistas”, dizque trabajando por y para el pueblo (?) al que ellos empobrecen, asesinan y aterrorizan. No, no lo son, porque su violencia no conoce tregua.



Ilse Bartels L.

Más policía y más justicia

Señor Director:



¿Qué hacemos? No hay duda de que todos sentimos temor ante la inseguridad. “La calle es peligrosa”, se oye a menudo. Y se escuchan cada día más testimonios de familiares, amigos o conocidos que fueron víctimas del hampa. Los celulares, las bicicletas, los carros. Las autoridades trabajan, pero las bandas se han organizado. Falta más presencia policial, sin duda. Pienso que unos 3.000 policías más, preparados, más patrullas en rondas. Y justicia. Porque de nada vale que capturen a los delincuentes si en pocas horas quedan libres.



Dagoberto Castaño Paredes

