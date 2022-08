Señor Director:



Son muchos los lugares de nuestro país que necesitan que por fin les den una miradita, que sean tenidos en cuenta para desarrollar proyectos de las diferentes carteras del Gobierno: salud, educación, transporte, comercio... en fin, cada una de las entidades tiene su tarea en estos lugares que por tanto tiempo han estado en el olvido.

La visita del señor presidente Gustavo Petro al Amazonas nos lleva a reflexionar y empezar a hacer esa lista de otros departamentos que requieren atención urgente, que no sea solo para la foto y figurar, sino que se planteen proyectos serios, realizables y que la comunidad sienta que son parte de Colombia.



Salvemos la selva en el Amazonas, que llegue el agua potable, que las escuelas sean dotadas adecuadamente para los niños y jóvenes que creen en este nuevo gobierno y que es posible tener una vida diferente.



Excelente iniciativa la atención a las regiones, desde ahí se puede ir logrando el cambio que tanto anhelamos.



Sandra Nayibe Granada Méndez

Barichara, ‘lugar de descanso’

Señor Director:



El pasado fin de semana tuve la oportunidad de constatar lo que ya sabía: Barichara sigue siendo uno de los tres pueblos más lindos de Colombia, siendo permanentemente visitado por miles de nacionales y extranjeros, especialmente europeos. Simultáneamente, fui testigo del gran crecimiento de la demanda de finca raíz, quizás debido a la llegada de adultos mayores que la encuentran como un muy buen ‘vividero’ para estar tranquilo y en silencio.



Pero estas oportunidades -que redundan en un muy importante aporte a la economía regional- han empezado a correr los riesgos causados por una administración municipal y departamental que no han respondido ni atendido las necesidades de este lugar turístico y residencial por excelencia, entre ellas, solucionar su escasez de agua, su movilidad interna y la falta de parqueaderos externos que permitan convertirlo, al igual que otros pueblos patrimonio del mundo, en lugares de caminantes.



David Guillermo Puyana Silva

Ciudad de escombros

Señor Director:



Como residente de esta ciudad tan hermosa que es Bogotá, creo que hay maneras de mejorarla desde su fachada. No podemos seguir haciéndonos los ciegos con lo que vemos a diario en las calles, específicamente de todos esos escombros que hacen ver nuestro hogar como si estuviera en ruinas.



Algo tan simple que es llamar a la empresa de recolección de escombros para recoger los desechos nos hace ver que todos podemos hacer un buen trabajo en equipo por mejorar la ciudad. Pero si no hacemos que la gente tome conciencia, el cambio jamás sucederá.



Paula Parra

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co