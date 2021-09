Señor Director:



La inseguridad es unos de los problemas que más golpean a la ciudadanía, más en estos momentos en que vivimos con miedo ante el peligro del contagio del covid-19. Inclusive los delincuentes se ven favorecidos porque con el uso del tapabocas, imagina uno, es más difícil ser identificados. Pero lo que no puede ser es que los hampones les ganen al Gobierno y a las alcaldías.

Me alegra que se esté reaccionado, pues sacar el Ejército es una necesidad. Ellos hacen parte de las fuerzas del orden, están para defender la vida de los ciudadanos, que es la que está en peligro, pues los delincuentes no solo roban, sino que asesinan. Da confianza ver a nuestros soldados de la PM en las calles. Ellos deben hacer requisas, decomisar armas y junto a la Policía y ojalá, la Fiscalía, detener a los hampones. Nadie que no esté autorizado por el Estado tiene por qué portar armas de fuego o blancas. Eso tiene que ser penalizado.



Y hay que requisar las motos. La gran mayoría de usuarios son personas trabajadoras, pero lamentablemente estos vehículos son usados para diversos delitos. Y, por favor, que no sea cosa de una o dos semanas. La tarea es larga. Es urgente que nos defiendan.



José Francisco Piñeres

Cuidemos la niñez

Señor Director:



Se cayó la cadena perpetua contra los abusadores de menores. Pero muchos niños siguen estando desamparados y desprotegidos contra aquellos que frecuentemente se aprovechan de la niñez y cometen este tipo de acciones violentas. En la calle hay más de un abusador fingiendo ser lo que no es, desde las familias hasta en los colegios e iglesias de toda índole. El Gobierno debería volver a retomar esa decisión para buscar aprobar la ley contra estos violadores, en busca de que nuestros hijos puedan tener una niñez segura y respetable.



Los niños no pueden ser explotados, ni abusados, no podemos permitir que manos inescrupulosas les quiten su niñez. Es necesario que se denuncie a estos enfermos mentales; si no, que se les aplique todo el peso de la ley. Protejamos y cuidemos de nuestros niños. Ellos son nuestro mañana y el futuro de nuestro país.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Sobre exigencia de los recicladores

Señor Director:



EL TIEMPO de 15-9-2021 nos relata las exigencias que vienen haciendo recicladores de Bogotá a la Superintendencia de Servicios Públicos por diferencias en los pagos de su remuneración en determinadas clases de materiales.



Como apreciamos con preocupación los problemas que se presentan en diferentes ciudades, más reciente en Bucaramanga, por la falta de programas efectivos de reciclaje, es oportuno que la Superintendencia respectiva llegue a un pronto acuerdo con estas comunidades que prestan un gran servicio al medioambiente mediante los postulados de una economía circular y ambiental. La población recicladora debe recibir todo el respaldo del Estado para que, mediante capacitación y con apoyos empresariales oficiales, puedan cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos por Colombia en los foros internacionales sobre estos temas.



Fidel Vanegas Cantor

